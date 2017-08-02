Auto SHOW Ağustos sayısı

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Sportif centilmen ve yarışçı kardeşi
VW TIGUAN ALLSPACE 7 kişilik Tiguan
NISSAN X-TRAIL Satış rekortmeni yenilendi
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TRANSANATOLIA RALLİSİ Zorlu mücadele
AUTOMOTIVE INSIDER Sıfırdan bir marka
SÜRÜŞ İZLENİMİ
JAGUAR F-TYPE 400 SPORT
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MERCEDES GLA 200 Arazinin yakışıklısı
HYUNDAI i30 Yeni nesil, yeni heyecan
FORD FIESTA Ford’un yeni yakışıklısı
PEUGEOT 3008 GRIP CONTROL
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VOLVO S90 D5 AWD
Dizelle yüksek volümlü tango
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PEUGEOT 301 Filonun aslanı makyajlandı
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İLKAY ERSOY Bireysel kiralamada farklı alternatif
KIA Niro’nun ilk fotoları
Kia, Şubat ayında Şikago Fuarı’nda tanıtacağı hibrid SUV’u Niro’nun ilk fotoğraflarını yayınladı. Niro’nun tasarımı Kia’nın Kaliforniya (ABD) ve Namyang (Güney Kore) tasarım ofislerinin işbirliğiyle ortaya çıkarılmış. Benzinli-hibrid motor teknolojisini kullanacak olan Niro, 90 gr/km CO2 emisyon seviyesinin altında kalmayı hedefliyor. Not: Aracın diğer fotoları facebook sayfamızda https://www.facebook.com/AutoSHOWDergisi/
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