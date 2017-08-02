Auto SHOW Ağustos sayısı

Yeni yetme ihtiyar Rocker’a karşı Alman mükemmeliyetçiliği mi, vahşi Amerikan kas gücü mü? Spor otomobil düellomuzda tamamen farklı iki araç karşı karşıya. Peki ama hangisi gerçekten daha iyi? Justin Bieber mi, Bruce Springsteen mi? Buradaki seçim herkes için kesin olacaktır. Neticede kimse, Justin’in konserinde çıldırıp evinde “Boss” Springsteen albümü koleksiyonu yapmaz. Benzer bir durum karşılaştırmamızın […]