Auto SHOW Mart 2016 / 03

Fuar yenilikleri
Takvimlerin 2016 yılını göstermesinin üzerinden sanki sadece birkaç gün geçmiş gibi, ama geriye dönüp de baktığımızda aslında koca iki ayı devirmişiz, yılın üçüncü sayısına geçiş yapmışız bile. Tabi ki Mart ayının otomotiv için önemli bir ajandası var… Cenevre Otomobil Fuarı. Bu yıl Cenevre’deki otomobil buluşması, yine önemli yeniliklere evsahipliği yapacak. Bu yeniliklerin önemli bölümünü dergimizin sayfalarına taşıdık. Gelecek ayki sayımızda ise bu yenilikleri detaylarıyla inceleyeceğiz ama ön plana çıkan yeniliklerden bazılarını da saymak gerek. Bu yıl da Premium segmentte yine önemli yenilikler var; Maserati ilk SUV’u Levante’yi gösteriyor. Porsche’nin Cayenne’le yaptığı satış patlamasını bakalım Maserati’de de görebilecek miyiz? Porsche ise Boxster modelinin ismini 718 olarak revize etti. Türkiye pazarına Mart ayı ortasında girecek olan Lexus markası ise Cenevre’de LC 500h isimli bir sporcu ile yakıt hücreli bir konsept sergileyecek. Ferrari de dört koltuklu GTC4Lusso’nun örtüsünü açıyor. Infiniti’nin Q60 Sports Coupe’si de ilginç bir tasarıma sahip. Mazda ise Wankel motorlarının çağına RX Vision ile dönmek istiyor gibi. Diğer yenilikler arasında ise Seat’ın Ateca’sı, Skoda’nın VisionS’i hemen ilk akla gelenler. Opel ise Mokka X, GT Concept ve Ampera-e ile aynı anda 3 önemli yenilik getiriyor Cenevre’ye. Ve bunların yanı sıra bu satırlara sığdıramadığım onlarca yenilik. Bize de bu yenilikler şovunun keyfini çıkartmak kalıyor.
Mart ayı başı itibarıyla, bizim de bir yeniliğimiz var, Auto SHOW Karşılaştırma Yıllığı 2016’yı piyasaya çıkardık. Geçen yıl yaptığımız en iyi 18 karşılaştırmayı tek bir dergide buluşturduğumuz Karşılaştırma Yıllığı’nda, kompakt ve orta sınıf otomobillerden, SUV’lara ve sporculara kadar pek çok otomobilin rakipleriyle kıyasıya mücadelesini okuyabileceksiniz.
Bir diğer yeniliğimiz ise, Nisan sayısından itibaren başlatacağımız Blippar uygulamalarımız. Cep telefonu ve diğer mobil cihazlarınıza indireceğiniz Blippar uygulaması sayesinde, otomobiller hakkında artırılmış dijital içeriğe, interaktif olarak ulaşabileceksiniz. Blippar logosunu gördüğünüz sayfayı mobil cihazınıza tarattığınızda, o sayfadaki otomobilin tüm özelliklerini keşfedebileceksiniz.
Hırant Kasapoğlu / hkasapoglu@doganburda.com
GÜNCEL
PORSCHE 718 BOXSTER
Daha az silindir, daha fazla Porsche
MASERATI LEVANTE
İlk Maserati SUV’u
LEXUS LC 500H
Premium performans
FERRARI GTC4 LUSSO
4 koltuklu Ferrari
SEAT ATECA
Dinamik ve stil sahibi
ALPINE VISION
Renault’nun Alp disiplini
AUTOMOTIVE INSIDER
Mustafa Koç anısına
SÜRÜŞ İZLENİMİ
TOYOTA HILUX
Sonuna kadar dayanıklı
VW TIGUAN
Örnek öğrencinin buz sınavı
MERCEDES A 200
Makyajla daha rafine oldu
FIAT EGEA
Reklamındaki kadar başarılı
TEST
MASERATI GHIBLI S Q4
Sonunda gerçekten iyi oldu
DOSYA
TOP 25
Almanya’nın ilk 25 otomobili
KARŞILAŞTIRMA
AUDI A4, BMW 3 SERİSİ
Yeni Bavyera Prensi
ENDÜSTRİ
KALİTE TESTLERİ
Peugeot 308’in dayanıklılık testindeydik
İKİNCİ EL
BMW X6
Sınıfın öncüsü ikinci elde de iyi
MAGAZİN
RONCALLI SİRKİ
İnsanlar, klasik otomobiller ve eğlence
MEKAN
BENZİN CAFE
Amerikan Klasik’te hamburger yemek
TEKNOLOJİ
EURO 6
Daha temiz motorlar
4×4 SİSTEMLERİ
Güvenlik için dörtçeker
RÖPORTAJ
CENGİZ EROLDU
Tofaş’ın sırrı
AUTO SAFE
GÜVENLİ ARAÇ KULLANIMI
Sisli havalarda güvenli sürüş
MOTORSPORLARI
FORMULA 1 KAHİNİ
Mercedes’in başarılı gençleri
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