Auto SHOW Mart 2016 / 03

Ne olacak şimdi? Geçtiğimiz haftalarda hem içerideki konjoktürde, hem de dış piyasalarda yaşanan gelişmelerle birlikte döviz kurları yüzde 10 kadar değerlendi. Ve bu seviyeden pek de geri dönmesi beklenmiyor, en azından bir süre için. Bunun anlamı, Türk Lirası yabancı para birimleri karşısında değer yitirdi. Bu da şu demek, cebimizdeki parayla artık daha az ithal ürün […]