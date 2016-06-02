Auto SHOW Haziran 2016 / 06

Özlemişiz!
Geçtiğimiz Mayıs ayının ortasında Türkiye motorsporları federasyonu Tosfed Marmaris’te, 3 farklı yarışın aynı anda ve birbirlerine yakın mekanlarda gerçekleştirildiği, başarılı bir motorsporları organizasyonuna imza attı. Tosfed’de, Serkan Yazıcı başkanlığındaki yeni ve enerjik ekip, 4 ay boyunca canla başla çalışarak Marmaris’teki bu organizasyona hazırlanmış.
Tosfed, 3 yarışın aynı anda gerçekleştirildiği bu organizasyona MASF (Marmaris Auto Sport Fest) ismini vermiş. Gerçekten de Cuma günü Marmaris Atatürk meydanında verilen start ve Pazar günü yine aynı meydanda gerçekleştirilen finiş, seyircilerin yoğun ilgisi düşünüldüğünde, tam bir festivali andırır nitelikteydi. Seyirci özel etapları ve diğer özel etaplara da seyircilerin ilgisi yüksekti. Yıllardır motorsporlarını takip eden uzmanların söylediklerine göre, son dönemlerde yarışlarda bu denli yoğun ilgi pek görülmüyor.
MASF kapsamındaki, Tarihi Batı Anadolu Klasik Otomobil ve Marmaris Offroad Yarışları, festivale büyük renk kattı. Klasik otomobillerin şehir meydanındaki startı ve kaba görünüşlü, gürültülü Offroad yarış araçları, seyircilerde heyecan yaratmaya yetti. Fakat hiç şüphesiz MASF’ın en önemli ayağı, bu yıl 45’ncisi düzenlenen Türkiye Rallisi oldu. Türkiye Rallisi ilk kez Marmaris’te gerçekleştiriliyordu ve özel etaplar, yarışçılar için tamamen sürprizdi. Kimi etapların uzunluğu 30 km’ye yakındı ve uzun etaplar, sporcuları ve yarış araçlarını bir hayli zorladı. Organizasyonda en küçük detaylar dahi düşünülmüştü, herhalde en önemli olumsuzluk, hava şartları oldu; Marmaris’te 2 gün boyunca, zaman zaman sağanağa çeviren yağış, yarışma şartlarını zorlaştırdı. Tosfed ‘in genç ve enerjik yönetim kurulu ise tam kadroyla etaplarda yer aldı, organizasyonun düzenli şekilde yürütüldüğünü gözlemledi. Tosfed, bu yıl ERT (Avrupa Ralli Kupası) kapsamındaki Türkiye Rallisi’ni, gelecek yıl ERC (Avrupa Ralli Şampiyonası) kapsamına yükseltmeyi hedefliyor. WRC şimdilik telaffuz edilmese bile, ERC’den bir sonraki hedef WRC olsa gerek.
2015 Türkiye Şampiyonları ödül töreni gala gecesi de, Marmaris’teki festivalin ilk gününde düzenlendi. Geçen yılın şampiyonlarına kupalarının verildiği gecede, ayrıca geçmişten bugüne dek Türkiye Ralli Şampiyonluğu kazanmış efsane yarışçılar da ödüllendirildi. Bu ödül töreni sayesinde Serkan Yazıcı ve ekibi, aralarında İskender Atakan, Emre Yerlici, Ali Karacan, Can Okan, Yusuf Avimelek, Can Ünlü, Volkan Işık ve Erkan Bodur gibi şampiyonların bulunduğu isimleri yıllar sonra buluşturmuş da oldu.
Tosfed 2016 yarış sezonunu, 22-23 Ekim tarihinde, İstanbul’da düzenlenecek, 6 yarışlık, geniş kapsamlı bir yarış festivaliyle noktalamak istiyor. Bu anlamda Marmaris Auto Sport Fest, 5 ay sonra İstanbul’da yapılacak festivalin başarılı bir provası oldu denilebilir.
Hırant Kasapoğlu / hkasapoglu@doganburda.com
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