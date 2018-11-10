Auto SHOW Kasım Sayısı

Başarılı organizasyon Geçtiğimiz hafta Almanya’da, başarılı bir otomobil buluşması gerçekleşti. Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı kapılarını 66’ncı kez ziyaretçilere açtı. Bence neredeyse tüm firmalar fuara çok iyi hazırlanmıştı ama özellikle ev sahibi Alman markaları, adeta Alman disiplinini konuşturmuşlardı. Standlar gerek mimari açıdan, gerekse de yeniliklerin sergileniş biçimiyle, dünyaya referans olabilecek titizlikte tasarlanmıştı. Ama bir fuarın en […]