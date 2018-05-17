Auto SHOW Mayıs Sayısı

GÜNCEL
FORD FOCUS Yeni düğme başarılı olacak mı?
NEW YORK FUARI ABD yüksek voltaj yerine V8 dedi
TÜRKİYE’DE YILIN OTOMOBİLİ Ödül teknolojiye gitti
BYTON Otomobilden sörf keyfi
AUTOMOTIVE INSIDER Dizel yasakları doğru mu?
SÜRÜŞ İZLENİMİ
MERCEDES A SERİSİ Teknolojileriyle de iddialı
AUDI R8 V10 RWS Arkadan itişin muhteşemliği
FORD MUSTANG Büyükler için oyuncak
RANGE ROVER P400e Lükse hibrid dokunuşu
RANGE ROVER SPORT SVR Performansın da zirvesinde
RENAULT MEGANE HB Üst sınıfa oynuyor
TOYOTA YARIS GRMN Şamatacı bir otomobil
OPEL GRANDLAND X 2.0D Güçlü dizeliyle de öne çıkıyor
MINI COOPER S Makyajı da mini
AUDI Q5 Şov zamanı
PEUGEOT EXPERT TRAVELLER Otomobil mi, minibüs mü?
GÜVENLİK
SÜSPANSİYON Aşınan parçalarda büyük risk
DÜELLO
DUCATI – PORSCHE VW’nin hafif kardeşleri
DOSYA
CAN SIKAN EKİPMANLAR Otomobilim beni çıldırtıyor!
TEST
DACIA DUSTER TCe 125 4×4 Fiyatı ucuz, kalitesi değil
MERCEDES X 250 D Lüks dağcı
PORSCHE CAYENNE TURBO Kilolarımla çok mutluyum
KARŞILAŞTIRMA
AUDI Q2, BMW X2 Kompakt ve stil sahibi SUV’lar
İKİNCİ EL
FORD KUGA II Zayıflıkları yok değil
SERVİS
BAHAR TEMİZLİĞİ Kışın kirinden kurtulun
LASTİK TESTİ
YAZ LASTİKLERİ Sezonun en iyi yazlıkları
RÖPORTAJ
ÖZCAN KEKLİK Opel’in durumu
Alpine neredeyse hazır
Renault’nun Porsche Cayman’a cevabı olarak görülen sporcusu Alpine, seri üretime hazır hale geliyor. Yapılan açıklamaya göre yeni Alpine’nin seri üretim hali, bir süredir sergilenen konsept versiyonla yüzde 80 oranında örtüşecek.2017 sonunda müşterilere teslim edilmesi hedeflenen yeni Alpine için şu anda siparişler kabul ediliyor. “Premiere Edition” adıyla hazırlanan bu ilk modelin üretim adete 1955 ile (markanın […]
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