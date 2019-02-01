Auto SHOW Şubat Sayısı

GÜNCEL
MERCEDES CLA İkinci bakışta aşk
ELEKTRİKLİ ALTERNATİFLER Seçenekler artıyor
AUTOMOTIVE INSIDER Minik ve küçüklerin sonu geldi!
SÜRÜŞ İZLENİMİ
TOYOTA GR SUPRA Bu Toyota süper
DS X E-TENSE Fransızlar çıldırdı
PORSCHE MACAN Daha az HP, daha fazla performans
DODGE CHALLENGER SRT 808 HP ile 808 km
FORD EDGE Çok yönlü bir Ford
BMW X2 Şık ve kullanışlı
HYUNDAI KONA 1.6 T-GDI 7DCT Küçük SUV’da genç çizgiler
FORD FOCUS Focus’ta artık Co-Pilot’unuz var
PEUGEOT 508 SW Station modası
TOYOTA RAV4 Artık daha yakışıklı ve tutumlu
AUDI E-TRON GT Sessizliğin fiyakalı hali
MERCEDES B SERİSİ Daha büyük ve daha kullanışlı
PORSCHE 911 Tam bir Porsche
VW CADDY Aileye yeni motor
DOSYA
MOTOBIKE 2019 Motosiklet dünyası yenilikleri
KARŞILAŞTIRMA
OTOMATİK ŞANZIMANLI KÜÇÜKLER Küçük otomobiller ancak bu kadar rahat olabilir
TEST
JAGUAR I-PACE Gidiyor, şarj oluyor, şarj oluyor, şarj oluyor…
MAGAZİN
ITALDESIGN ZEROUNO VW’nin en güzel hali
RÖPORTAJ
MASSIMILIANO GERBI Motosiklette ciddi potansiyel var
KARAVAN
2019 YENİLİKLERİ Konfor evrim geçiriyor
LASTİK
KIŞA DİKKAT Size en uygun lastik hangisi?
İKİNCİ EL
VW AMAROK Amarok sona geldi, sürücüsü değil
Auto Show Sayı 2015/36
Zam korkusu mu? Geçtiğimiz hafta Otomotiv Distribütörleri Derneği ODD, her ay olduğu gibi, pazar verilerini yayınladı. Bu verilere göre toplam pazarda, ilk sekiz ayda yüzde 50’ye yakın büyüme var. Binek otomobildeki büyüme yüzde 43 iken, ticari araçtaki büyüme yüzde 62 ile çok daha yüksek seyrediyor. Ağustos ayının verilerine bakıldığında ise toplamdaki büyümenin yüzde 37 olduğu […]
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