ABT’dan Audi S4’e güç dopingi

Tuning firması ABT son olarak Audi’nin S4 modelini güçlendirdi. Audi’nin “köklerine geri döndü” sloganıyla tanıttığı S4, ABT Sportsline ürünleriyle % 20 kadar güç artışı yaşadı. Fabrika çıkışındaki standart haliyle bile 354 HP güce sahip olan Audi S4’ün motoru, ABT’ın B6, B7 veya B8 seviyesindeki tuning işlemleri sonucunda 425 HP güç ve 550 Nm maksimum torka ulaşabiliyor. Bu güç artışı sonucunda ise 0-100 km/s hızlanma performansı 4.9 sn’den 4.7 sn’ye çekiliyor. ABT’ın bu tuning arabasında, müşteri tercihine göre 19 veya 20 inç jantlar kullanılıyor.
İstanbul Autoshow 2017 hazırlıkları sürüyor
İstanbul Autoshow 2017-Geleceğe Yakından Bakın, 21-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Beylikdüzü’ndeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde otomobil tutkunlarına geleceğin teknolojileriyle buluşma fırsatı sunuyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan İstanbul Autoshow 2017 için geri sayım sürüyor. Bugünün ve geleceğin otomobil teknolojilerinin sergileneceği “İstanbul Autoshow 2017-Geleceğe Yakından Bakın”da, Türkiye’de faaliyet […]
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