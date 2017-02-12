ABT’dan Audi S4’e güç dopingi

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde %7,2 arttı ve 17.536.560 adet seviyesinde gerçekleşti. 2015 yılının aynı döneminde toplam 16.361.755 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde %9,9 ile Hollanda’da, %2 ile İsviçre’de düşüş yaşandı. 2016 yılının aynı döneminde satışlarını en çok […]