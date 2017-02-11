Audi RS3 Sportback güçlü döndü

Audi, kompakt sınıftaki spor mücadelesini sürdürüyor. RS3 Sedan’dan sonra RS3 Sportback de Cenevre Fuarı’nda yapılacak dünya prömiyerinin ardından yollara çıkmaya hazırlanıyor.
Audi RS3 Sportback’de 400 HP’lik, 5 silindirli 2,5 TFSI motor görev yapıyor. 480 Nm maksimum tork sunan motor, bu güçlü Alman arabasını 0’dan 100 km/s hıza 4.1 sn’de ulaştırıyor. Audi’nin dört tekerlekten çekiş sistemi olan quattro’yu kullanan RS3 Sportback, normal bir A3’ten 25 mm daha alçak bir şasiye sahip. Tur zamanı ve turbo basıncı göstergeleri RS ekranına yansıtılıyor. Ayrıca Audi Connect ile online olmak da mümkün.
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