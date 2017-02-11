Audi RS3 Sportback güçlü döndü

Son yolculuğuna çıkacaklar da çevreci kaygılardan kurtulamayacak gibi görünüyor: Londralı Leverton & Sons firması, modifiye ettiği Nissan Leaf’i bir cenaze aracına dönüştürmüş. Bilindiği gibi Londra’nın belli noktalarına içten yanmalı araçlarla girebilmek için ücret ödemek gerekiyor ve buna cenaze araçları da dahil. Elektrikli cenaze aracı ise bu ücretten muaf. Böylece müteveffa, cenaze masraflarından tasarruf sağlarken, Londra’nın […]