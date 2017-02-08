Dodge Durango SRT

Porsche, 911 model ailesini dinamik, rahat ve yüksek verimli 911 GTS modelleriyle genişletiyor. Yeni 911 GTS’ler Nisan ayından itibaren Türkiye’de satışa sunulacak. GTS modelleri, 5 versiyonla sunulacak. Bunlar arasında hem Coupé hem de Cabriolet tasarımlı, arkadan itişli 911 Carrera GTS ve dört çeker sistemli 911 Carrera 4 GTS var. Ayrıca ürün ailesinde dört çekişli 911 […]