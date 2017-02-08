Amerika’nın En Hızlı, En Güçlü ve En Yetenekli Üç Sıra koltuklu SUV’u
İlk defa 9 Şubat’da 9’da 2017 Chicago Otomobil Fuarı’nda gösterilecek olan
Yeni 2018 Dodge Durango SRT, 475 beygir gücü efsanevi 392 kübik inçlik HEMI ® V-8 motoru ile en güçlü üç sıra koltuklu SUV olarak havasını atmaya hazırlanıyor.
0 -100 km hıza, 4,4 saniyede ulaşan Dodge Durango, iç tasarımıyla da oldukça iddaalı.
Geniş gövde dış tasarımı ve ısı presi ile çevrili merkezi hava giriş kanalı ile, yeni ön şerit ve yeni soğuk hava kanalları ve LED sis lambaları gibi.
Standart deri ve süet, yüksek performanslı Demonic Red Laguna deri koltuklar ve yeni karbon fiber döşeme Durango SRT’nin farklılıkları olarak göze çarpıyor.
Yeni 2018 Dodge Durango SRT, bu yıl sonbahar gibi piyasaya çıkacak.
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