Sıradışı bir G serisi; G 650 Landaulet

Mercedes Maybach, otomobil mühendisliğinin yeni bir başyapıtı olan yeni aracı G 650 Landaulet modelini yarattı. Mercedes ve Maybach işbirliğinin ilk arazi aracı olan G650, güçlü V12 AMG motor, arazi araçları için olan portal akslar, elektrikli açılır tavan ve geniş ekipman seçenekleri ile çok özel bir off-road deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Sadece 99 adet üretilecek olan bu model, açılır tavanı ve Maybach donanımı ile otomobil tarihinde bir kült haline geleceğini şimdiden belli ediyor.
5.3 metre uzunluk, 3.4 metre dingil açıklığı ve 2.2 metre yüksekliğe sahip olan G 650, neredeyse yarım metreyi bulan yerden yüksekliği ile arazi koşullarına uyum gösterirken geniş bir kullanım alanı sunuyor. G 650, lüks bir limuzin ile off-road aracını bir arada sunuyor. S-sınıfındaki gibi tekli olarak yerleştirilmiş arka koltuklar ile geniş bir arka kısıma sahip olan G 650, tek düğme ile açılan elektrikli opak bir cam ile sürücü kompartımanından ayrılabiliyor. Birinci sınıf arka koltuklar, masaj yapma, ısıtma, soğutma gibi özelliklere sahip. Tamamen elektrikli arka koltukların arasında geniş bir orta konsola yer verilmiş. Termal bardak tutucular, içecekleri sıcak ya da soğuk tutabiliyor. Orta konsolun içerisinden ise çalışma masaları çıkıyor.
Arka kısımda yolcular için de bir kokpit bölümü bulunuyor. Orta konsolda bulunan düğmeler ile aracın iç aydınlatma, iklimlendirme sistemi ve elektrikli tavanı kontrol edilebiliyor. 25.4 cm’lik geniş ekranlardan multimedya sistemleri kullanılabiliyor.
Mercedes G serisi her zaman güçlü motorları ile hafızalara kazınmıştır. Landaulet, ultra lüks donanım ve iç tasarımının yanı sıra, off-road performansından ödün vermiyor. V12 biturbo AMG motoru 630 beygir ve tam 1000 Nm tork üretebiliyor. 3 farklı diferansiyel kilidi ayarı ile 4 çeker aktarmasını kontrol edebildiğiniz Landaulet, yeni bir aktarma teknolojisi ile kendisini diğer 4×4 araçlardan ayırıyor.
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