Sıradışı bir G serisi; G 650 Landaulet

Formula 1 bu yıl ne kadar hızlı olacak? Bunun cevabını, Pirelli’nin yaptığı açıklamada bulabiliriz. Pirelli’ye göre bu sezon araçlar, 2015 referans parkur verisine göre, 5 saniye daha kısa tur zamanlarına imza atacak ve bu hızlanmanın kaynağı virajlar olacak. Pirelli Teknik Şefi Mario Mario Isola: “Üçüncü viraja tüm araçlar tam gazla girecek. Bu da 40 km/s […]