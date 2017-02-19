TUNING AMG C43

RaceChip’den dokunuşlar
Yarış esintili bir station
Yeni yıl, yeni gösteri aracı! Tuning firması RaceChip, AMG C43’e dokunarak, bu station arabanın gücünü 435 HP’ye yükseltti.
Elektronik performans geliştirme sektörünün liderlerinden biri olan RaceChip, Mercedes’in yeni AMG modeli C43 için yeni bir geliştirme paketi hazırladı. Standart hali ile 367 HP ve 529 Nm güç üretebilen C43, RaceChip dokunuşları ile 435 HP ve 643 Nm torka kadar güç üretebiliyor. HRE üretimi hafif jantları, Michelin Pilot Super Sport lastikleri ve KW yükseklik ayarlı coilover süspansiyonu ile C43 AMG, her türlü pist koşuluna ayak uydurabilecek bir hale geliyor.
400 beygirin üzerinde güç
C43 AMG 4Matic T’nin motoru hali hazırda oldukça güçlüydü zaten. RaceChip elektronik geliştirme paketinin etkisiyle 367 beygirlik motor gücü verisi 435 beygire kadar güçlenerek 68 beygir kazanılmış. 520 Nm’lik tork 634 Nm’ye ulaşarak, 6 silindirli AMG motorunun gerçek potansiyelini ortaya koyuyor. RaceChip yazılım sayesinde, Biturbo beslemeli yeni AMG motorunun gaz tepkileri daha hassas bir hale gelmiş ve yüksek hızlarda bile devrini kaybetmiyor. Dört çeker aktarma sistemi, konforlu ayarlanabilir coilover süspansiyonlar, incelikle tekrardan geliştirilmiş 9 ileri otomatik şanzıman ve bütün bunların sonucunda ortaya çıkan düşük yakıt tüketimi, RaceChip C43 AMG’yi günlük kullanım için de ideal hale getiriyor.
RaceChip, C43 AMG’de elde ettikleri gücü dışarıya yansıtabilmek için, 19 inçlik HRE jantları tercih etmiş. Michelin Pilot Super Sport lastikler ile dinamik sürüşe katkıda bulunulmuş. Ayrıca KW üretimi yay kiti ile aracın aerodinamiği, performansıyla orantılı olarak geliştirilmiş.
Bütün bu geliştirmelerin sonucunda RaceChip C43 AMG, ağabeyi E43 AMG’yi performans alanında açık ara geçiyor. E43’ün V6 Biturbo motoru 401 beygir güç ve 520 Nm tork üretebilirken, RaceChip C43, 33 beygir daha fazla güç üretip, çok daha fazla yol performansı sunabiliyor.
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