Yeni Kia Picanto: Kalite, çeşitlilik ve teknoloji

Jaguar Land Rover yenilemeye Türkiye’den başladı! Jaguar ve Land Rover markalarının satış ve satış sonrası hizmetlerini Türkiye çapında sürdüren Borusan Oto, Türkiye’nin ilk ve dünyadaki sayılı ARCH Concept olarak adlandırılan Jaguar Land Rover showroom ve servis konseptini hizmete soktu. Borusan Oto Genel Müdürü Uğur Sakarya, Türkiye’nin Avcılar’da açılan ve ilk Jaguar Land Rover dual tesisi […]