Yeni Kia Picanto: Kalite, çeşitlilik ve teknoloji

2017 Cenevre Motor Show’da yeni A segmentli şehir otomobilleri içinde KIA’nın büyük kozu Yeni Picanto olacak.Koyu, yeni dış tasarım ve ‘kayan’ dokunmatik ekranlı modern kabin öne çıkan özellikler olarak göze çarpıyor.Android ve Apple akıllı telefon entegrasyonu ve kablosuz akıllı telefon şarj cihazı da dahil olmak üzere yeni araç içi teknolojileri oldukça geliştirilmiş.Sınıfının en büyük taşıma kapasitesine sahip olmasının yanında, Picanto’nun daha sessiz, daha geniş kabine sahip olması da oldukça etkileyici.Özerk Acil Durum Frenlemesi ile daha güçlü gövde ve geliştirilmiş emniyet sistemleri de Picanto’da bulunuyorGeliştirilmiş taşıma, yeni tork vektörleme sistemi yardımıyla.Arabada, yeni 1.0 litrelik T-GDI benzinli motor bulunuyor.1,0 litrelik MPI sadece 89g / km CO2 salımı yapıyor.
Picanto, 2017 yılının ikinci çeyreğinden itibaren Avrupa’da satışa sunulması bekleniyor
Bir Cevap Yazın