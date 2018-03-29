Auto SHOW Karşılaştırma Yıllığı 2018

Auto SHOW’un “en 11’i”
Dünyanın en kült yeni modelleri
BMW 750d ve Audi A8 TDI
4 turbo 8 silindire karşı
Peugeot 308 GTI ve VW Golf GTI
Daha hızlı GTI Fransa’dan geldi
Jaguar E-Pace; Volvo XC40
Büyüklerden daha mı iyiler?
Süpersporcular
Süper ligin zirvesi
Porsche Macan GTS, Audi SQ5 3.0 TFSI quattro, Mercedes-AMG GLC 43 4Matic
Eğlenceli devler
Toyota C-HR Hybrid, Toyota Prius Hybrid, Kia Niro 1.6 GDI Hybrid
Kompakt hibritler
Sporcu Kompaktlar
2582 HP’lik asfalt eğlencesi
Audi S6, BMW M550i, Lexus GS F
Kalp hızlandıran büyükler
Mercedes E 300 Cabriolet, Mercedes 300 CE-24 Cabriolet
Güzel zamanlar geri dönüyor
Volvo XC60 ve Audi Q5
Volvo zirveye saldırıyor
VW Arteon, Volvo S90
Yüksek sosyeteyi oynuyorlar
BMW S 1000 RR ve Porsche 918
İki dünyanın savaşı
Audi S5 ve Mercedes-AMG C 43
Hızlı şezlonglar
Hyundai Ioniq Plug-in-Hybrid,Toyota PriuS Plug-in-Hybrid
Çevre zirvesi
Mercedes-AMG GT R, Bentley Continental supersports, Aston Martin DB11
Güçlü yarışçılar
Mercedes E 400 Coupe ve Audi S5 Coupe
Mantıksızlığın en güzel hali
Citroen C3, Hyundai i20
Renkli mi uslu mu?
Rimac Concept One, Bugatti Veyron 16.4
Elektromotor 16 silindire karşı
Gerçek halk SUV’u hangisi
Yeni Ford Kuga ilk karşılaştırmasında
Sportiflikten taviz vermiyor
A3 e-tron’un, ortalama 1.5 lt/100 km’lik tüketim değerine ulaştığı açıklanıyor.
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