Bayraktar holding kurumsal iletişim müdürlüğü

İletişim ve otomotiv sektörlerinin farklı kademelerinde uzman ve yönetici olarak görev yapan Selin Şahiniz, Bayraktar Holding Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevine atandı. Şahiniz, 15 Aralık 2011 tarihi itibarıyla yeni görevine başlayacak.
Orta ve lise öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde tamamlayan Şahiniz, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1993 ve 1994 yıllarında Kanal 6 Televizyonu Dış Haberler Servisi ve Show TV Halkla İlişkiler Departmanı’nda görev alan Şahiniz, 1994 – 2002 yılları arasında Renault Mais bünyesinde Reklam ve Halkla İlişkiler Uzmanlığı ile Reklam ve Medya Sorumluluğu’nu üstlendi. Şahiniz, 2003 yılında Mercedes Benz Has Otomotiv Pazarlama Müdürü, 2003 – 2007 yılları arasında Renault Trucks İletişim ve Satış Artırıcı Faaliyetler Yöneticisi, 2007 – 2008 yıllarında ise Tırsan Treyler Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı.
2009 yılından bu yana Zarakol İletişim Hizmetleri’nde Müşteri Direktörlüğü görevini üstlenen Şahiniz çok iyi derecede Fransızca ve İngilizce biliyor.
Not: Basın bülteninden derlemedir.
ajanda8 Ekim 2017 at 17:49
bayraktar holdinge sosyal sorumluluk projeleri için teşekkür ederiz.