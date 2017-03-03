1,5 lt Dizel Otomatik Yeni Ford Kuga

Yeni Ford Kuga, gelişmiş teknolojik özellikleri, etkileyici sürüş dinamikleri ve küçük hacimli 1.5 lt dizel motora eşlik eden manuel ve otomatik şanzıman seçenekleri ile Türkiye’de satışa sunuluyor.
Yeni Ford Kuga’da Ford’un yeni SUV tasarım diline sahip yeni trapezoid ızgara, LED gündüz farları, yeni sis farları, yeni stop lambaları ve yeni tasarlanmış bagaj kapağı ilk bakışta dikkatleri üzerine topluyor.
Yeni Ford Kuga’da, 1,5 litrelik 120 PS güç ve 300 Nm tork değerine sahip TDCi dizel motor, Türkiye’de ilk kez Powershift otomatik şanzımanla sunuluyor.
Titizlikle tasarlanmış iç mekanda, daha sade kontrol butonlarına yer verilirken, birçok özellik de SYNC3 sistemiyle birlikte 8 inçlik dokunmatik ekrandan kontrol edilebiliyor.
Ford’un kompakt SUV aracı Yeni Kuga, Gelişmiş Otomatik Park Sistemi, Akıllı Bagaj Kapağı, Gelişmiş Aktif Şehir İçi Güvenlik Sistemi, ısıtmalı deri koltuklar ve ısıtmalı direksiyon, Adaptif Hız Kontrol Sistemi gibi özelliklerle sunuluyor.
Ford’un SUV ürün gamında yer alan Kuga, yenilenerek Türkiye’de 3 farklı donanım ve yeni 1.5 lt TDCi dizel motor seçeneğiyle satışa sunuldu. Ford’un yeni SUV tasarım dili ile yenilenerek daha cesur ve şık bir görünüme kavuşan Yeni Ford Kuga, yeni teknolojileri ile daha kolay, konforlu ve eğlenceli bir sürüş deneyimi sunuyor. Yeni Kuga’da sunulan Yeni Ford SYNC 3 araç içi bilgi ve eğlence sistemi, yenilikçi sürücü destek teknolojileri, ergonomik ve konforlu iç tasarım ve verimli 120 PS gücündeki 1,5 litre TDCi dizel motor ve bu motora eşlik eden otomatik şanzıman seçeneği, Yeni Ford Kuga’nın heyecan verici yenilikleri arasında bulunuyor.
Güvenlik ve donanım olarak sınıfının cazip aracı konumuna gelen Yeni Ford Kuga, akıllı teknolojileriyle çıtayı yükseltiyor. Yeni Ford Kuga’da ilk kez sunulan Elektronik Park Freni, direksiyona müdahale etmeden sadece bir düğmeyle dikey ve paralel park alanlarına park edilmesini sağlayan Gelişmiş Otomatik Park Sistemi; çarpışma riskini azaltmaya yardımcı olan Aktif Şehir İçi Güvenlik Sistemi’nin geliştirilmiş versiyonu; ışığın azaldığı ortamlarda görüşü optimize eden Adaptif Ön Far Sistemi; Akıllı Bagaj Kapağı ve Ecoboost motor seçeneği ile sunulan Ford Akıllı Dört Tekerlekten Çekiş Sistemi, aracın teknolojik özellikleri arasında yer alıyor.
F12’nin adı 812 Superfast oluyor
Ferrari F12’nin halefi tamamen yeni bir isme sahip olacak: 812 Superfast. 2017 yazında piyasaya çıkacak olan 812 Superfast, V12 motoruyla Ferrari’nin yeni amiral gemisi olacak. İsminin çağrıştırdığının aksine araç, 812 yerine 800 HP güce sahip. Bu 6.5 lt’lik V12, Ferrari’nin spor otomobillerinde kullandığı son atmosferik V12 motor olabilir. 800 HP güç ve 718 Nm tork […]
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