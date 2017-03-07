2017, 2. El Otomobilin Yılı Olacak

2016 yılının son döneminde gerçekleşen ÖTV düzenlemesi ve döviz kurlarındaki yükselişin sıfır otomobil fiyatlarına yansımasıyla, 2017 yılında 2.el otomobil pazarının yükselmesi beklenirken, 2016 yılının son çeyreğinde hizmetlerine başlayan Otoshops, hedeflerinin üzerine çıkarak yılı 1.593 adetlik satışla tamamladı.
Yeni ÖTV oranlarının yanı sıra döviz kurlarında da yaşanan hareketlilik nedeniyle otomobil fiyatları artarken, tüketiciler 2.el otomobillere yönelmeye başladı. Fiyat açısından daha cazip hale gelen 2.el pazarı, 2016 yılının son döneminde ivme kazanırken, ilgi 2017 yılının ilk ayında da devam etti. 2016 yılını 4.727.000 adetlik otomobil satış ile kapatan 2.el pazarı, 2017 yılı Ocak ayı sonuçlarının da bir önceki yıla göre daha yüksek olması bekleniyor.
Otoshops’un İstanbul Kartal’da bulunan showroomunda düzenlenen basın toplantısında bir konuşma yapan Otoshops Genel Müdürü Tuğrul Denizaşan, 2017 yılında 2.el otomobil pazarında yüzde 15’e yakın büyüme beklediklerini belirterek “ÖTV düzenlemesi ve döviz kurlarının yükselmesi nedeniyle sıfır otomobil fiyatlarına yansıyacak artış, 2017 yılında daha bariz görülecek. 2016 yılının son aylarında markalar çeşitli kampanyalar ile bu artışı yansıtmadılar ve talebin öne çekilmesini sağladılar. Ancak 2017 model araçlar fiyat artışı ile birlikte pazara sunuluyor. Bu nedenle 2.el otomobil pazarının daha cazip hale gelecek. 2017 yılında 2.el otomobil pazarı yüzde 15’in üzerinde büyüyebilir” dedi.
Volkswagen Toyota’yı geride bıraktı
Egzoz skandalına rağmen VW Grubu, 2016’yı, Toyota’yı geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil üreticisi olarak tamamlamayı başardı.Satışlarını geçen yıl % 3.8 oranında artıran VW, dünya çapında 10.3 milyon adetlik (Toyota: 10.2 milyon) araç satışına ulaştı. VW Grubu için en önemli pazarlar ise Avrupa (4.2 milyon) ve Çin (4 milyon) oldu. Grubun Brezilya (% 33.9) ve […]
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