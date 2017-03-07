2017, 2. El Otomobilin Yılı Olacak

Egzoz skandalına rağmen VW Grubu, 2016’yı, Toyota’yı geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil üreticisi olarak tamamlamayı başardı.Satışlarını geçen yıl % 3.8 oranında artıran VW, dünya çapında 10.3 milyon adetlik (Toyota: 10.2 milyon) araç satışına ulaştı. VW Grubu için en önemli pazarlar ise Avrupa (4.2 milyon) ve Çin (4 milyon) oldu. Grubun Brezilya (% 33.9) ve […]