2018 Formula E: Uzay gemisi gibi!

Çok ender rastlanan bir E-Type, ABD’deki çok zengin bir müşteriye açık artırmada 7.3 milyon dolara satıldı. 1963 üretimi bu süper hafif otomobil, böylece dünyanın en pahalı klasik Jaguar modeli unvanının da sahibi oldu. Sadece 12 adet üretildiğinden ve kilometre sayacında sadece 6 bin 500 rakamı okunan bu tüy sıklet yarışçı, klasik otomobil dünyasının en ender […]