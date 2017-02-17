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17 Şubat 2017  

2018 Formula E: Uzay gemisi gibi!

Formula E kendi ilerici rotasında gitmeye devam ediyor: Şasi sağlayıcı Sparks’ın yayınladığı fotoğraflara göre 2018’de araçlar daha da fütüristik tasarımlara sahip olacak. Elektrikli yarış araçlarıyla koşulan Formula E yarışları, Buenos Aires, Hongkong ya da New York gibi metropollerin şehir içi yollarında mücadele ediyor, yarış meraklıları ise sanal ortamlarda gerçek pilotlarla yarışıyor. Sparks’ın fotoğraflarında bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi görünen araçlar, 2018 sezonunda daha iyi bir aerodinamik yapıya sahip olacak ve yüzde 10 hafifleyecek.

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