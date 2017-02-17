2018 Formula E: Uzay gemisi gibi!

Formula E kendi ilerici rotasında gitmeye devam ediyor: Şasi sağlayıcı Sparks’ın yayınladığı fotoğraflara göre 2018’de araçlar daha da fütüristik tasarımlara sahip olacak. Elektrikli yarış araçlarıyla koşulan Formula E yarışları, Buenos Aires, Hongkong ya da New York gibi metropollerin şehir içi yollarında mücadele ediyor, yarış meraklıları ise sanal ortamlarda gerçek pilotlarla yarışıyor. Sparks’ın fotoğraflarında bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi görünen araçlar, 2018 sezonunda daha iyi bir aerodinamik yapıya sahip olacak ve yüzde 10 hafifleyecek.
E-Type’a 7.3 milyon dolar
Çok ender rastlanan bir E-Type, ABD’deki çok zengin bir müşteriye açık artırmada 7.3 milyon dolara satıldı. 1963 üretimi bu süper hafif otomobil, böylece dünyanın en pahalı klasik Jaguar modeli unvanının da sahibi oldu. Sadece 12 adet üretildiğinden ve kilometre sayacında sadece 6 bin 500 rakamı okunan bu tüy sıklet yarışçı, klasik otomobil dünyasının en ender […]
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