AC Schnitzer’den güçlü kutlama

30’ncu yılını Cenevre Otomobil Fuarı’nda kutlayacak olan Alman tuning firması AC Schnitzer, fuara özel, yeni bir modifiye kiti hazırladı; ACL2S. BMW’nin Coupe ve Cabriolet formundaki M240i modelleri için hazırlanan modifiye kitinden 30 adet sınırlı olarak üretildi. Sınırlı üretim olduğu için modifiyeli BMW fanatiklerinin 30 kitten birini kapmak için ellerini çabuk tutmaları gerekiyor.
ACL2S kitindeki temel modifikasyon, motor güç ve torkunu artırma şeklinde yapılmış. M240i için standart güç/tork verisi olan 340 HP/500 Nm iken, modifikasyonun ardından 400 HP/600 Nm’ye yükseltilmiş. Bu güç artışı bile tek başına oldukça cömert ama işin bu yönü, kapsamlı programın sadece ilk bölümü.
Buzdağının, suyun altında kalan tarafında ise sürüş dinamiğini geliştirmek için yapılan birçok ayar yer alıyor. ACL2S kitinin keyifli bir ses çıkartması için, egzoz valflerinden son çıkışa kadar, 3 kademeli bir egzoz sistemi kullanılmış, malzeme olarak ise V2A paslanmaz çeliğine yer verilmiş. Egzoz çıkışları ise 4 adet spor görünümlü uçla noktalanıyor.
Süspansiyon sisteminde ise hem yüksekliği, hem de kompresyonu tam ayarlanabilir RS amortisörlerine yer verilmiş. Bu sayede BMW M240i, önde 35-45 mm, arkada ise 40-50 mm kadar yere yaklaştırılabiliyor. 10 farklı gövde parçasından oluşan aerodinamik kit ise bu aracı, önde ve arkada 80 mm daha geniş hale getiriyor. Arka camın üzerindeki ve bagaj kapağındaki spoylerler de yüksek hızdaki bastırma kuvvetini artırmaya yardımcı oluyor. 19 inçlik AC1 jantları önde 235/35, arkada ise 265/30 R 19 lastikleriyle uyum sergiliyor. İç mekanda ise 3 kollu özel bir direksiyonun yanı sıra 30. yıla özel krom süslemeler göze çarpıyor.
ACL2S temel kitinin Avrupa’da, montaj dahil fiyatı 35.500 Euro’dan başlıyor. M240i Serisi’nde BMW tarafından 250 km/s ile sınırlandırılan son hız, istenirse opsiyon olarak 280 km/s’e kadar çıkartılabiliyor.
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