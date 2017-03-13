Alfa Romeo Stelvio son çeyrekte Türkiye’de!

Hızlı bir model atağına kalkan Alfa Romeo’nun Giulia modelinden sonra ikinci önemli atağını temsil eden Stelvio’nun Avrupa tanıtımı, 87. Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirildi. Yüz yılı aşkın, köklü bir geçmişe sahip olan İtalyan markası Alfa Romeo’nun ilk SUV modeli; markaya has tasarımı sportif ve dinamik görünümü ile premium SUV pazarına tamamen yeni bir soluk getiriyor. ‘Alfa Ruhu’nu yansıtan özellikler ilk kez bir SUV modelde bir araya gelirken zengin donanım, kaliteli işçilik ve malzemeyle güçlü motorlar aracı tamamlıyor. Alfa Romeo logolu ilk SUV olan Stelvio, 2017 yılının son çeyreğinde ülkemizde de lüks otomobil severlerin beğenisine sunulacak.
Alfa Romeo geçtiğimiz Kasım ayında Los Angeles’ta Quadrifoglio versiyonuyla ilk kez gün ışığına çıkardığı Stelvio’nun tüm versiyonlarının tanıtımı için 87. Cenevre Otomobil Fuarı’nı seçti. Stelvio, Stelvio Super ve Stelvio Business olmak üzere üç farklı versiyonu tanıtan Alfa Romeo, fuarın en çok dikkat çeken markaları arasında yer almayı başardı. Markanın ilk SUV modelinin satışlarına 2017 yılında başlanırken, Stelvio ülkemiz yollarına yılın son çeyreğinden itibaren çıkmaya başlayacak. Şubat ayında Alfa Romeo Ailesi’ne katılan Giulia’dan sonra Stelvio’nun da ülkemiz pazarına girmesi ile markanın ürün gamı tamamlanmış olacak. Tüm Alfa Romeo modelleri gibi, markanın ilk SUV modeli olan Stelvio da heyecan uyandıran bir sürüş deneyimi, yüksek performans ve son derece dinamik bir tasarımla rakiplerinden ayrışıyor. Alfa Romeo Stelvio, orta boy premium SUV segmentinin kurallarını yeniden yazmayı hedefliyor.
Başka bir dünyadan gelmiş gibi
Viyanalı üretici Marchi Mobile tarafından İstanbullu bir müşteri için hazırlanan bu beyaz renkli lüks otobüsün adı Elemment Viva. Orijinal tasarım ayrıntıları Luigi Colani tarafından yaratılan aracın tasarım hakları Mario Marchi tarafından satın alınan araçta 20 kişi, abartılı bir lüks ve yüksek teknolojilerle donanmış olarak yolculuk edebiliyor.
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