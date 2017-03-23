Alpine geri dönüyor

A110 sadece 1080 kg’lık boş ağırlığı (opsiyonlar hariç) ile kelimenin tam anlamıyla ultra-hafif. Otomobilin kompakt boyutları (4178mm uzunluk, 1798mm genişlik ve 1252mm yükseklik), optimal ağırlık dağılımı (%44 ön/ %56% arka) ve düşük ağırlık merkezi sayesinde üst düzeyde ataklık elde edildi. Özellikle de Alpine’in nam saldığı 60’larda ve 70’lerde dağ yollarını tırmanırken gösterdiği ataklık işte bu sayede sağlandı.
Alpine’in kütlesi de aracın merkezi etrafında toplandı: örneğin yakıt deposu ön aksın arkasında ve motor da arka aksın önünde konumlandırıldı. Böylelikle sürücü kendisini otomobille adeta tek vücut gibi hissedebiliyor.
A110, Renault-Nissan İttifakı tarafından ortaklaşa geliştirilen 4 silindirli, 1.8 litrelik ve turbo şarjlı yepyeni bir motorla donatıldı. Alpine ve Renault Sport mühendisleri bu motoru Alpin’e özel hale getirdiler: bu amaç doğrultusunda özel hava girişi, turbu şarj, egzoz sistemi ve motor ayarı kullanıldı. Motorun maksimum gücü 185kW/252PS ve maksimum tork değeri de 320Nm. Tüm bu değerler sadece 1080 kg’lık boş ağırlığı ile bir araya geldiğinde A110’un 4.3 kg/PS’lik kusursuz güç/ağırlık oranı (233PS/t) ortaya çıkıyor. Böylelikle de 0-100 km/s hızlanması sadece 4.5 saniye sürüyor.
A110’da üç farklı sürüş modu bulunuyor (Normal, Spor, Pist). Bu modlarda motor ve şanzıman ayarları, direksiyon, ESC, egzoz sesi ve sürücü göstergeleri ilgili sürüş koşuluna (ve tabii ki sürücünün ruh haline) uygun biçimde adapte ediliyor.
Araçta rüzgâr tünelinde denenip test edilen yarış otomobillerine benzer biçimde bir düz zemin kullanıldı.
Kusursuz hatlar ve eşsiz performans arayışındaki Alpine mühendisleri A110’un aerodinamik özelliklerini en üst düzeye çıkarmak için yarış otomobilleri dünyasına odaklandılar. A110’un 250km/saatlik azami hıza erişmesi ve arka spoilere ihtiyaç duyulmaksızın pürüzsüz ‘Alpine’ profilini muhafaza etmesi bu sayede mümkün oluyor.
Ön tamponda yer alan hava girişleri ön tekerlek yuvalarının önünde adeta bir perde oluşturuyor; ve böylece ön tekerleklerin etrafındaki hava akışı iyileştirilmiş ve direnç azaltılmış oluyor.
A110, hem modern bir tasarıma sahip hem de bir “Alpine” olarak hemen göze çarpıyor. Modern tasarım dilini, malzemelerini ve teknolojilerini A110 Berlinette’i efsane haline dönüştüren ebat, biçim ve profil özellikleriyle harmanlıyor.
Aracın ön kısmındaki bir birinden bağımsız dört adet full LED gündüz sürüş ışıkları ve kaputun merkezi ‘omurgası’ açık bir şekilde Alpine DNA’sını gözler önüne seriyor.
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