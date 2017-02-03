Alpine neredeyse hazır

Renault’nun Porsche Cayman’a cevabı olarak görülen sporcusu Alpine, seri üretime hazır hale geliyor. Yapılan açıklamaya göre yeni Alpine’nin seri üretim hali, bir süredir sergilenen konsept versiyonla yüzde 80 oranında örtüşecek.2017 sonunda müşterilere teslim edilmesi hedeflenen yeni Alpine için şu anda siparişler kabul ediliyor. “Premiere Edition” adıyla hazırlanan bu ilk modelin üretim adete 1955 ile (markanın kuruluş yılına gönderme yapılmış) sınırlandırılmış. Müşteriler yeni Alpine’i, Alpine’in web sayfasındaki uygulamayı indirerek online olarak yapabiliyor. 55 bin Euro fiyatlı otomobil için müşterilerden, 2 bin Euro peşinat talep ediliyor.
Aracına sevgini göster, Shell’den Roma seyahati kazan
Motorsporları aşıklarının en büyük tutkusudur otomobili, motosikleti… Onlara isim verir, gözü gibi bakarlar. Gün olur eşleri, sevgilileri bile kıskanır bu sevgiyi. Sevgililer Günü yaklaşırken Shell & Turcas da aracına aşkla bağlanan herkesi 8 Şubat-17 Şubat 2016 tarihleri arasında Shell V-Power Nitro+ ‘ın düzenlediği Instagram yarışmasına katılmaya davet ediyor. Güler yüzlü hizmetiyle müşterilerine sevgisini her zaman […]
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