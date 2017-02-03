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3 Şubat 2017  

Alpine neredeyse hazır

Renault’nun Porsche Cayman’a cevabı olarak görülen sporcusu Alpine, seri üretime hazır hale geliyor. Yapılan açıklamaya göre yeni Alpine’nin seri üretim hali, bir süredir sergilenen konsept versiyonla yüzde 80 oranında örtüşecek.2017 sonunda müşterilere teslim edilmesi hedeflenen yeni Alpine için şu anda siparişler kabul ediliyor. “Premiere Edition” adıyla hazırlanan bu ilk modelin üretim adete 1955 ile (markanın kuruluş yılına gönderme yapılmış) sınırlandırılmış. Müşteriler yeni Alpine’i, Alpine’in web sayfasındaki uygulamayı indirerek online olarak yapabiliyor. 55 bin Euro fiyatlı otomobil için müşterilerden, 2 bin Euro peşinat talep ediliyor.

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