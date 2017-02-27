AMG GT C Roadster Edition 50

Yeni AMG GT C Roadster’ın, dünya çapında 500 adet üretimle sınırlandırılmış özel versiyonu Edition 50 tanıtıldı. Markanın 50. Yılı onuruna hazırlanan bu otomobil, “designo graphite grisi magno” ve “designo cashmere White magno” adını verdiği iki farklı renk seçeneğine sahip. Yan eteklerde, ön alt tampon dudaklarında, hava giriş trimlerinde ve ön ızgarada siyah krom kullanılarak görüntüsünü keskinleştiren Edition 50, AMG’nin özel tasarım jantlarına sahip.
İç tasarımda ise siyah ve grinin ağırlığı hakim. Özel nappa deri kaplamalar ve gri dikiş detayları, mikrofiber kaplı AMG performans direksiyonu ve “Edition 50” arması oldukça sportif duruyor.
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