AMG GT C Roadster Edition 50

Mazda’nın Frankfurt Fuarı’nda büyük ilgi gören modeli Koeru sonbahar güneşinin altında ilerlerken, ağabeyi ve markanın bestseller modeli olan CX-5’in biraz “soluk” görünmesine neden oluyor. Hatta otomobilin yaratıcısı bile cep telefonuyla fotoğraflarını çekiyor. “Neden? Otomobili zaten en iyi tanıyan sizsiniz?” diye sorduğumuzda ise Luca Zollino: “Tabi ki, ama yolda her zaman farklı görünüyor” cevabını veriyor. Tasarımcı […]