AMG’den yeni cabrio: Mercedes-AMG C 63 Cabriolet Ocean Blue Edition

Hızlı ve Öfkeli filmin ilk bölümünde yer alan Paul Walker imzalı VW Jetta satıldı. 1995 model Jetta, sadece görsel açıdan 90’lı yıllara uygun olarak modifiye edilirken, kaputun altında yer alan 2.0 litrelik dört silindirli motor, sadece 115 HP gücünde sahip. Otomatik dört ileri şanzıman ile kombine edilen otomobil Amerika’da 42.000 Dolara alıcı buldu.