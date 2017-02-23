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23 Şubat 2017  

AMG’den yeni cabrio: Mercedes-AMG C 63 Cabriolet Ocean Blue Edition

AMG’nin 50. yıl kutlamaları çerçevesinde hazırladığı Mercedes-AMG C 63 Cabriolet Ocean Blue Edition, Haziran 2017’de piyasaya çıkacak bolca özgün özelliğe sahip olacak. 476 HP ve 510 HP olmak üzere iki güç seviyesiyle sunulacak olan Ocean Blue Edition’ın iki versiyonundan da 150’şer adet ürtilecek. Ozeanblau adlı özel bir mavi tonuyla dekore edilecek olan araç, kumaş tavanlı olacak ve 2 gövde rengi seçeneği sunulacak: Mat beyaz ve mat gri.

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