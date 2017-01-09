Panasonic, CES 2017’de artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip olan HUD (Head-Up display) konseptini sergiledi. 8 farklı kameradan veriler toplayan sistem, aracın 10 metre ilerisindeki objelerin 3 boyutlu görüntülerini ön cama yansıtarak, düşük görüş koşullarında ilave güvenlik sağlamayı hedeliyor. Panasonic ayrıca, otonom sürüş için hazırladığı iç kabin çözümlerini ve dokunmatik dev panel teknolojilerini de sergiledi.
Maserati’den lüks sedan atağı
Lüks sedan modelleriyle öne çıkan Maserati, 2015 yılını 80 adet satışla kapatmayı hedefliyor. 2016’da pazara çıkacak lüks SUV Levante ile de satış adetlerinin 3 haneli rakamlara çıkması planlanıyor.Fer Mas Oto, İtalyan lüks otomobil üreticisi Maserati’nin yeni üretim stratejisinin önemli bir adımını oluşturan, üst orta sınıftaki dört kapılı sedanı Ghibli ve lüks sportif sedan Quattroporte modelleri, […]
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