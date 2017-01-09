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9 Ocak 2017  

Artırılmış gerçeklik

Panasonic, CES 2017’de artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip olan HUD (Head-Up display) konseptini sergiledi. 8 farklı kameradan veriler toplayan sistem, aracın 10 metre ilerisindeki objelerin 3 boyutlu görüntülerini ön cama yansıtarak, düşük görüş koşullarında ilave güvenlik sağlamayı hedeliyor. Panasonic ayrıca, otonom sürüş için hazırladığı iç kabin çözümlerini ve dokunmatik dev panel teknolojilerini de sergiledi.

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