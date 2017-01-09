Artırılmış gerçeklik

İster benzinli V8, isterse elektromotor olsun, 700 HP kesinlikle heyecan verici. Ayrıca hem mantıksız, hem de baştan çıkarıcı. Peki ama hangi Amerikan daha çekici? Neredeyse aynılar ama tamamen farklılar… Kulağa çelişki gibi gelse de tarafımızdan her gün kanıtlanıyor. Çünkü genlerimizin yüzde 98.8’i şempanzelerle aynı. Buna rağmen yağmur ormanlarında 4 ayağımızın üzerinde yürüyenlerimizin sayısı çok az. […]