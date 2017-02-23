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23 Şubat 2017  

Aston Martin 2018’de yeniden kara geçmeyi planlıyor

Aston Martin’in CEO’su Andy Palmer, yenilenecek spor otomobillerle 2018 yılında yeniden kara geçmeyi planladıklarını söyledi. 2015 yılında 173 milyon Euro zarar eden İngiliz üretici, kara geçmek için, tasarruf ve yeniden yapılanma planlarının dışında, güncel modellerini iyileştirmeye ve 2019 yılına kadar birkaç yeni model (markanın ilk SUV’u DBX ve Formula 1’den ilham alınan AM-RB 001) üretmeye hazırlanıyor. AM-RB 001, 2.5 milyon – 3.7 milyon Euro arasındaki fiyatıyla markanın ürettiği en pahalı otomobil unvanına sahip olacak.

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