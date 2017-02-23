Aston Martin 2018’de yeniden kara geçmeyi planlıyor

Auto SHOW KARŞILAŞTIRMA YILLIĞI 2016 ÇIKTI Bu çok özel dergide 18 büyük karşılaştırma sizleri bekliyor. Özetleyecek olursak? BMW 1 herkese karşı Yeni 1 Serisi liderliğe oynuyor Skoda’nın yeni zafer reçetesi Superb artık çok iyi de gidiyor Premium SUV’lar Çıtayı belirleyen Mercedes GLC oldu Audi Q3, BMW X1 Zirvenin bu kez BMW’nin BMW M135i; Honda Civic […]