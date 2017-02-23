Aston Martin 2018’de yeniden kara geçmeyi planlıyor

Aston Martin’in CEO’su Andy Palmer, yenilenecek spor otomobillerle 2018 yılında yeniden kara geçmeyi planladıklarını söyledi. 2015 yılında 173 milyon Euro zarar eden İngiliz üretici, kara geçmek için, tasarruf ve yeniden yapılanma planlarının dışında, güncel modellerini iyileştirmeye ve 2019 yılına kadar birkaç yeni model (markanın ilk SUV’u DBX ve Formula 1’den ilham alınan AM-RB 001) üretmeye hazırlanıyor. AM-RB 001, 2.5 milyon – 3.7 milyon Euro arasındaki fiyatıyla markanın ürettiği en pahalı otomobil unvanına sahip olacak.
AVRASYA TÜNELİ YARINDAN İTİBAREN 24 SAAT HİZMETE AÇIK OLACAK
İstanbul’da Kumkapı ve Koşuyolu güzergâhında kıtalar arası yolculuk süresini 5 dakikaya indiren Avrasya Tüneli, 31 Ocak 2017 günü 07.00 itibarıyla 24 saat hizmet vermeye başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı törenle 20 Aralık 2016 tarihinde hizmete açılan Avrasya Tüneli, trafik sistemlerinin entegrasyonuna ilişkin çalışmalar nedeniyle 30 Ocak tarihine kadar 07.00-21.00 […]
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