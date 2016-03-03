ASTON MARTIN DB11 CENEVRE’DE TANITILDI

Aston Martin’in yeni modeli Aston Martin DB11, Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıktı. DB11, ünlü “DB” neslinin cesur lideri olmak için geliyor. Aston Martin geleneğinin zarif, özgün ve dinamik spor GT üyesi DB11’in 2016’nın son çeyreğinde teslim edilmesi planlanıyor. Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar; DB11 için Türkiye’den ön siparişlerin alınmaya başlandığını açıkladı.
Göz kamaştıran yeni Aston Martin DB11’in 86. Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkmasıyla birlikte Aston Martin gelecek çizgilerini gün yüzüne çıkarıyor.
5,2 Litre Çif Turbolu V12 Motor
Aston Martin DB11 öncü aerodinamiğiyle, canlı ve ayrıcalıklı bir tasarım anlayışını gözler önüne sererken yeniden tasarlanan 5,2 litrelik çift turbolu V12 motoruyla Aston Martin tarihindeki en güçlü, en verimli ve en dinamik DB modeli oluyor. 600 BHP ve 700 Nm’lik torku, DB11’i bugüne kadar üretilen en güçlü DB modeli olurken, 320 km’lik maksimum hız ve 0-100 hızlanmasını ise 3,9 saniyede tamamlıyor. Akıllı tümsek aktivasyonu ve dur-başla teknolojisi sayesinde bu güç, büyük ölçüde geliştirilen verimlilikle destekleniyor.
DB11, kendine has zarif tasarımı ve yeni çift turbolu V12 motorunun muazzam performansından yararlanmak için, DB11’in şasisi, süspansiyonu, direksiyon sistemi ve elektroniği yeniden ele alındı ve yeni temel teknolojiler kullanıldı. GT, Sport ve Sport Plus adlı çoklu dinamik sürücü modları, motor tepkisini ilerici bir anlayışla yoğunlaştırıyor. 8 vitesli otomatik ZF şanzımanı, yeni elektrikli direksiyon sistemi ve fren esnasında Tork Yönlendirme teknolojisiyle daha yüksek çeviklik sunarken adapte edilebilir sönümleme teknolojisini de güçlendirdi.
21. Yüzyılın Cesur Tasarımı
Ön kısımda yer alan çift çeneli döner kaporta, karakteristik LED ön farlar ve ünlü Aston Martin ızgarasının vurgulu hatları bunların en önemlileri arasında yer alıyor. A sütunundan C sütununa kesintisiz ilerleyen tavan kaplamaları sayesinde profili de aynı şekilde göz alıyor. Sade hatları arkaya doğru devam ediyor ve cesurca tasarlanmış arka farlarla yumuşak bir biçimde biraraya gelen eğimli bagaj kapağı yeni ve belirgin bir grafik oluşturuyor.
Yenilikçi aerodinamik yapısı, kasa üzerinde hava akışını zekice ileterek estetik devrimde üzerine düşeni yaparak, DB11’in düzenli yüzeylerini korurken aracın sarsılmazlığına katkı sağlıyor. Tekerlek kemerinin içindeki yüksek basınçlı havayı, yeniden tasarlanan gizli bir hava deliğiyle dışarı atan solungaç görünümlü “Curlicue” kıvrım sayesinde öndeki yük azalıyor. Aynı zamanda, C sütununun bağlantı noktasında yer alan gizli hava girişleriyle beslenen güçlü hava freni Aston Martin AeroBladeTM de arkadaki yükü azaltıyor.
Aston Martin ve Daimler AG İşbirliği
Gerçek bir 21. yüzyıl Aston Martin modeli olan DB11, teknik ortak Daimler AG ile birlikte geliştirilen en son teknolojiyi en yüksek kalite ve el işçiliğiyle sunuyor. Renkli 12” TFT LCD ekranın kullanıldığı yeni gösterge paneli, araçla ilgili birincil bilgileri tam açıklıkla ifade ederken, ortaya konumlandırılmış 8” TFT ekran ise bilgi ve eğlenceye hizmet ediyor. Karakter tanıma, çoklu dokunma ve hareket desteği sunan isteğe bağlı dokunmatik yüzeyin yanı sıra döner kontrolle kumanda edilen yeni uydu navigasyon ve ses sistemi her zamankinden daha etkili. Yeni otomatik park yardımı özelliği ve 360 derecelik kuş bakışı kamera, düşük hızlarda güvenli manevra yapma imkanı tanıyor ve aynı şekilde aracın bilgi-eğlence sistemi tarafından kontrol ediliyor.
Daha geniş kapı açıklığı, özellikle baş ve arka kısımda daha geniş yolcu alanı, arka kısımda iki çocuk koltuğunun yerleştirilebileceği tam entegre ISOFIX takma noktaları ve el çantasıyla iki büyük bavulu alabilecek kadar geniş bagaj kısmıyla DB11 gerçek bir “Grand Tourer” niteliğinde. Tonlama ve doku açısından huzur veren, dikkatle koordine edilmiş tonlardan keskin kontrastlara uzanan bir yelpazede sınırsız sayıda seçenek arasından tercih sunuyor.
D&D Motorlu Araçlar Hakkında
Türk Otomotiv sektörünün deneyimli, dinamik ve yenilikçi kuruluşlarından biri olan Yeniköy Motors, kuruluş tarihi olan 1991 yılından itibaren yurt dışından dünyaca ünlü önemli markaların bayiliklerini yaptıktan sonra, 2000 yılından sonra da artan enerjisi ile; lüks araç sektöründe tercih edilen bir marka haline gelmiştir. Sunduğu hizmetlerde koşulsuz müşteri memnuniyetini bir numaralı öncelik olarak ele alan Yeniköy Motors, Türkiye’nin en geniş lüks araç portföyüne sahip şirketlerinden biridir. D&D Motorlu Araçlar A.Ş.’yi kurarak Aston Martin’in Türkiye distribütörlüğünü alan şirket; İstanbul ve İzmir showroomları ile premium araç tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olmayı sürdürmektedir.
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