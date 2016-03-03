ASTON MARTIN DB11 CENEVRE’DE TANITILDI

Volvo, SUV sınıfındaki yeni amiral gemisi XC90 mdelinde sunmaya başladığı Twin Engine teknolojisiyle, 49 kg/km karbon salınımı yapıyor, 407 HP güç ve 640 Nm’lik tork kombinasyonu sunuyor ve sadece elektrik motoruyla 43 km’lik menzile ulaşıyor. Ve tüm bu özellikleri XC90 Twin Engine, dünyanın en güçlü ve en temiz SUV’u olmaya aday. Aslında Twin Engine, bir […]