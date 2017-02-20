Aston Martin’den bir şaheser

Rally Raid yarışları arasında bir efsane olan Dakar, bu yıl otomobil kategorisinde Peugeot markasının üstünlüğüyle sonuçlandı. 2-14 Ocak tarihleri arasında, Güney Amerika kıtasında, Arjantin Bolivya Paraguay arasındaki zorlu etaplarda gerçekleştirilen Dakar Rallisi zorlu bir çekişmeye sahne oldu. Kimi gün 400 veya 500 km uzunluğunda etaplar geçilirken, 6 gün boyunca da deniz seviyesinin 3.000 metre üzerindeki […]