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20 Şubat 2017  

Aston Martin’den bir şaheser

İngiliz Aston Martin, 17 Şubat’ta Toronto’da düzenlenen Kanada Uluslararası Otomobil Fuarı’nda, Red Bull Advanced Technology işbirliğiyle geliştirdiği süperspor otomobili AM-RB 001’i sergiledi. 150 adetlik sınırlı üretime sahip olacak AM-RB 001, teknolojik parçalarını ise ünlü yarış ekipmanları markalarından almış. Örneğin atmosferik emişli, 6.5 litre hacimli, V12 performans motoru Cosworth imzasını taşıyor. Bu V12 motorun yanı sıra araçta, Rimac tarafından geliştirilen bir hibrid sistem de yer alıyor. AM-RB 001 projesinde yer alan 7 ileri oranlı yüksek teknoloji şanzıman ise Ricardo Engineering tarafından geliştirilmiş. Hafif konstrüksiyonlu karbon fiber MonoCell gövde ise Multimatic isimli üreticiden alınmış.Tüm bu yüksek teknolojili yarış tedarikçileri Red Bull Racing yarış takımının koordinasyonunda, AM-RB 001 projesine katkıda bulunmuşlar. AM-RB 001 projesindeki ilk araçlar 2019 yılında teslim edilecek. Ancak sınırlı sayıdaki üretim için şimdiden siparişler alınmaya başlanmış bile. 

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