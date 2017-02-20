AUDI DRONE KULLANMAYA BAŞLIYOR

Peugeot Sport’un ilk hibrit kompakt hatchback modeli 308 R Hybrid, sürüş keyfi, radikal performans ve kontrol altında tutulan tüketimi bir araya getiriyor. Peugeot Sport, R Hybrid’i, daha fazla gücü kabul eden Peugeot 308 temelinde geliştirmiş. Bu elektrikli benzinli hibrid, yüksek performans sergilemek üzere segmentte sportifliğin sınırlarını daha üst düzeye taşıyor. İlk olarak bu yılın Nisan […]