Audi TT RS ve Chevrolet Corvette Stingray

Otomotiv sektöründe kariyer hedefleyen gençlere, kendi potansiyellerini ve Tofaş’ı keşfetme fırsatı veren ‘Hack-Auto Engineering’ etkinlik ve kariyer kampı büyük ilgi gördü. Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen etkinliğe şimdiye kadarki en yüksek başvuru yapıldı. Tofaş Hack-Auto Engineering etkinliğine 12 bin öğrenci başvurdu. Bu başvuruların arasından etkinliğe katılmak üzere 51 kişi seçildi. Otomotiv sektöründe kariyer […]