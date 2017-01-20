Audi’den 8 milyonuncu quattro

Audi 35 yıldır kullandığı quattro teknolojisinde büyük başarı yakaladı. Firma, Meksika’daki fabrikasında bu hafta 8 milyonuncu quattro donanımlı aracını üretiyor
Audi, quattro demek quattro da Audi – Ünlü dört tekerden çekiş sistemi, 35 yılı aşkın süredir Vorsprung durch Technik markasının belirleyici bir özelliği olarak tescillenmişti. Bu kalıcı başarının kanıtı ise bu hafta sekizinci milyonuncu quattro donanımlı modelinin üretim hattından, satış noktasına yola çıkacak olması.
Quattro teknolojisi 1980’de piyasaya çıktı ve bugün 100’ün üzerinde model versiyonu var. Quattro dört tekerlekten çekiş sistemi, Audi Q7, Audi A4 allroad quattro, Audi A6 allroad quattro, Audi A8, Audi R8 ve tüm S ve RS modellerinde standart olarak sunuluyor. Diğer tüm modellerde ise obsiyonel olarak bulunabiliyor. 2015 yılında dünya genelindeki tüm Audi müşterilerinin yüzde 44’ü quattro ile donatılmış modelleri seçti. Audi Q5, yaklaşık 262.000 adetle listenin başında geliyor. Quattro modelleri, Birleşik Devletler, Kanada, Rusya ve Ortadoğu pazarlarında güçlü satışlar yarattı. Almanya’da quattro satışları 122.048’e ulaştı.
Audi, her modele göre farklı versiyonlarda quattro all-wheel-drive sunmaktadır. Enlemesine monte edilmiş motorlara sahip kompakt model serisi için, elektronik aksam kontrollü hidrolik çoklu plakalı kavrama, arka aksa monte ediliyor. R8 orta-motor spor otomobilinde ise, çoklu plaka debriyajı ön aks üzerinde monte edilmiş olarak bulunuyor. Tercih edilen sürüş durumuna göre, bu aktif sistemler tahrik torkunu her iki aksa da değişken olarak dağıtıyor.
Başarı öyküsü: quattro’nun geçmişi
Audi otomotiv tarihinde quattro sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi ile bir kilometre taşı yakaladı – 1980’de başka hiçbir üretici yüksek hacimli üretim için hızlı ve hafif dört tekerden çekiş teknolojisini sunamadı. Teknoloji, 1980 yılında Cenevre Uluslararası Motor Show’da Ur-quattro’da gösterildi. 1986’da Audi, birinci jenerasyonun manuel kilit merkezi diferansiyelini, tahrik torkunu değişken olarak dağıtabilen bir Torsen diferansiyeliyle değiştirdi. Gezegen sürücüsü, güç ve torkun asimetrik, dinamik dağılımı ile 2005’te izlendi. Kendinden kilitlemeli orta diferansiyel, Audi mühendisleri tarafından sürekli gelişme konusu olarak bilinir. Çekiş ve sürüş dinamikleri için çok hafif ağırlık kombinasyonu olarak kabul edilmektedir.Audi ayrıca quattro teknolojisine sahip motorsporlarında birçok zafer kazandı. Şimdiye kadar yapılan dört Dünya Ralli Şampiyonası unvanı, Amerika’daki ünlü Pikes Peak Hill Tırmanışı yarışında altı galibiyeti, ABD’deki TransAm serisinde birinciliği, iki DTM unvanı, 11 ulusal Süper Touring Otomobil Şampiyonası ve bir Touring Car Dünya Kupası firmanın müzesinde.
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