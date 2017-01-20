Audi’den 8 milyonuncu quattro

Intense donanım paketinden itibaren yeni Espace’da, Multi-Sense adlı bir adaptif sürüş sistemi opsiyonu sunuluyor. Bu sistemde sürücü, Sport, Eco, Neutral ve Comfort olmak üzere 4 program arasından (farklı süspansiyon tepkileri) seçim yapabiliyor. Ancak Sport mod dışındaki seçimlerin tamamında süspansiyon çalışma karakteri yumuşak kalıyor. Hatta aşırı yumuşak da diyebiliriz. Bunu yaptığımız test sürüşleri sırasında keşfettik. Birbirini […]