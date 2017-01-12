Auto Bild Kalite Raporu’nun şampiyonu

Yarının klasikleri Cenevre Otomobil Fuarı’nın üzerinden bir ayı aşkın zaman geçti ama yankıları sayfalarımızı süslemeye devam ediyor. Hazırladığımız kalıcılık endeksine göre, 30 yıl sonra klasik olabilecek 20 otomobili belirledik. 2046 yılında bir otomobil meraklısının koleksiyonunda, bugün tanıtılan veya piyasaya çıkan örnekleri görmek mümkün olacak. Bu tür koleksiyonları incelediğimizde, aslında koleksiyondaki en genç otomobilin bile 30 […]