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12 Ocak 2017  

Auto Bild Kalite Raporu’nun şampiyonu

Hyundai, lisansörümüz Auto Bild’in her yıl açıkladığı Kalite Raporu’nda yine birincilik elde etti. Yedi yılda üçüncü kez birincilik ödülünü kazanan Hyundai, böylece kalite ve sağlamlığını kanıtlamış oldu. Auto Bild’in değerlendirmeleri, müşterilerin geri bildirimleri, anketler ve kapsamlı yol testleriyle harmanlanarak şekillendiriliyor.

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