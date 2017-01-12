Auto Bild Kalite Raporu’nun şampiyonu

Hyundai, lisansörümüz Auto Bild’in her yıl açıkladığı Kalite Raporu’nda yine birincilik elde etti. Yedi yılda üçüncü kez birincilik ödülünü kazanan Hyundai, böylece kalite ve sağlamlığını kanıtlamış oldu. Auto Bild’in değerlendirmeleri, müşterilerin geri bildirimleri, anketler ve kapsamlı yol testleriyle harmanlanarak şekillendiriliyor.
KIA sürücüsüz gidecek
KIA “KENDİ KENDİNİ SÜREN ARACI” 2020’DE TANITACAK Geleceğin otomobil teknolojilerini geliştiren KIA, sürüş deneyimini herkes için daha güvenli hale getirecek “kendi kendini süren araçların” teknolojisi olan, otonom araç teknolojisine 2018 yılı itibariyle 2 milyar dolar yatırım yapacak. 2020’de yarı-otonom sürüş teknolojilerini tanıtacak olan KIA, 2030 yılında araçtan araca iletişim sistemli tam-otonom araçları dünya otomotiv pazarına […]
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