Auto SHOW Karşılaştırma Yıllığı 2016 çıktı

Auto SHOW KARŞILAŞTIRMA YILLIĞI 2016 ÇIKTI
Bu çok özel dergide 18 büyük karşılaştırma sizleri bekliyor.
Özetleyecek olursak?
BMW 1 herkese karşı
Yeni 1 Serisi liderliğe oynuyor
Skoda’nın yeni zafer reçetesi
Superb artık çok iyi de gidiyor
Premium SUV’lar
Çıtayı belirleyen Mercedes GLC oldu
Audi Q3, BMW X1
Zirvenin bu kez BMW’nin
BMW M135i; Honda Civic Type R; VW Golf R
Honda kanatlandırıııır!
Infiniti Q50, Jaguar XE, Mercedes C Serisi
Jaguar orta sınıfa saldırıyor
Mazda CX-3, Fiat 500X, Suzuki Vitara
Şehrin eğlenceli çocukları
Kompakt SUV’da büyük sürpriz
Hyundai Tucson geldiği gibi birinci oldu
Audi A4, BMW 3 Serisi
A4 hiç bu kadar BMW olmamıştı
VW Golf, Peugeot 308, Ford Focus
Sadece 3 silindir yeterli mi?
Audi Q7, BMW X5
Audi X5’e diş gösteriyor
Porsche’nin hızlı SUV’ları
Cayenne Turbo, Macan Turbo
Orta sınıfta küçük motorlar
Giriş seviyesi motorlar yeterli mi?
Ford Focus ST, VW Golf GTI
Dikkat: Kalp çarpıntısını riski!
Mercedes C 250d, BMW 320d
Büyük dizellerin rekabeti
Lexus RC F, Ford Mustang GT
V8 sporcuların düellosu
Audi TTS, BMW M235i
Cool Audi, yakıcı BMW’ye karşı
Corvette Z06, McLaren 650S Spider
Yarı fiyat, tam keyif
Bir Cevap Yazın