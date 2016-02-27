Auto SHOW Karşılaştırma Yıllığı 2016 çıktı

Venedik’te otomobil testi yapılır mı diye sormayın. Biz yaptık oldu. Yeni Audi A4’ün, lansmanı bu adalar şehrinin kara tarafında gerçekleştirildi. Teknolojinin zirveye vardığı, yakıt tüketimin ise düştüğü bir araç olarak karşımıza çıkan yeni Audi A4, gerçekten kullananları mest etti. Mavisi, kırmızısı, beyazı ile Venedik havalimanına iner inmez karşımıza dizilmişlerdi yeni Audi A4’ler. Kısa bir brief […]