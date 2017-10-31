Auto SHOW Kasım sayısı

DOSYA
AUTO SHOW’UN HİKAYESİ Dergimizin 25 yıllık hikayesi
LASTİK DOSYASI Güvenliği sürüş için kış lastiği
GÜNCEL
AUDI AICON Direksiyon hariç her şeyi var
MERCEDES E SERİSİ
Aile Cabrio ile tamamlandı
TOKYO FUARI Skandalın gölgesinde
BLOOM-OUT OUTDOOR FESTİVALİ
Alaçatı’nın spora uyanış çağrısı
AUTOMOTIVE INSIDER Çeyrek Yüzyıl
SÜRÜŞ İZLENİMİ
OPEL ASTRA 1.6 TURBO Güç zirvesi
OPEL GRANDLAND X SUV serisi tamamlandı
SEAT LEON Agresif oyuncu
PEUGEOT 3008 1.6 THP Güçlü kimlik
HONDA CIVIC TYPE R Honda’nın rekortmeni
NISSAN QASHQAI Makyajla liderliğini koruyacak
VW POLO İyice olgunlaştı
GEZİ
KIRKLARELİ Atlas ve Ford Kırklareli’yi keşfetti
KARŞILAŞTIRMA
SÜPER SPORCULAR Süper ligin zirvesi
HIZLI SUV’LAR Eğlenceli devler
KOMPAKT HİBRİDLER Pratikte ne kadar iyiler
RÖPORTAJ
LEVENT GENÇAĞA Yeni dönem: Bireysel yıllık kiralama
TEKNOLOJİ
ELEKTRİKLİ OTOMOBİL Hidrojen yarışı
İKİNCİ EL
BMW 1 SERİSİ Güç mü, gençlik mi?
MOTORSPORLARI
Marmaris Rallisi WRC’ye hazır
Stuttgart dizel araçları yasaklıyor
Stuttgart, 2018 yılından itibaren partikül alarmı durumlarında bazı dizel motorlu araçların şehir içine girmesini yasaklayacak. Almanya’nın Baden-Württemberg Eyaleti’nin başkenti olan Stuttgart’taki yasak, Euro 6 emisyon normunu karşılamayan araçlar için geçerli olacak. Kararın nedeni ise, Stuttgart’ın havadaki egzoz gazlarından kaynaklanan zararlı partikül oranının en yüksek olduğu Alman şehirlerinden biri olması.
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