Auto SHOW Kasım sayısı

Stuttgart, 2018 yılından itibaren partikül alarmı durumlarında bazı dizel motorlu araçların şehir içine girmesini yasaklayacak. Almanya’nın Baden-Württemberg Eyaleti’nin başkenti olan Stuttgart’taki yasak, Euro 6 emisyon normunu karşılamayan araçlar için geçerli olacak. Kararın nedeni ise, Stuttgart’ın havadaki egzoz gazlarından kaynaklanan zararlı partikül oranının en yüksek olduğu Alman şehirlerinden biri olması.