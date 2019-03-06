Auto SHOW Mart Sayısı

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Bebek Corvette’in dönüşü
Opel, GT modelini tekrar hayata döndürüyor. Arkadan itişe sahip konseptin uzun kaputu, kısa tampon tekerlek mesafesi ve bagaj kapaksız hali dikkat çeken başlıklar. Kolu bulunmayan devasa kapılar, tavanda yer alan sensörler vasıtası ile açılırken dikiz aynaların yerini de kameralar alıyor. Kaputun altında 1.0 litrelik üç silindirli turbo beslemeli motor 145 HP gücünde. 205 Nm’lik torka […]
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