Auto SHOW Mart Sayısı

KIA “KENDİ KENDİNİ SÜREN ARACI” 2020’DE TANITACAK Geleceğin otomobil teknolojilerini geliştiren KIA, sürüş deneyimini herkes için daha güvenli hale getirecek “kendi kendini süren araçların” teknolojisi olan, otonom araç teknolojisine 2018 yılı itibariyle 2 milyar dolar yatırım yapacak. 2020’de yarı-otonom sürüş teknolojilerini tanıtacak olan KIA, 2030 yılında araçtan araca iletişim sistemli tam-otonom araçları dünya otomotiv pazarına […]