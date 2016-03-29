Auto SHOW Nisan 2016 / 04

Yarının klasikleri
Cenevre Otomobil Fuarı’nın üzerinden bir ayı aşkın zaman geçti ama yankıları sayfalarımızı süslemeye devam ediyor. Hazırladığımız kalıcılık endeksine göre, 30 yıl sonra klasik olabilecek 20 otomobili belirledik. 2046 yılında bir otomobil meraklısının koleksiyonunda, bugün tanıtılan veya piyasaya çıkan örnekleri görmek mümkün olacak.
Bu tür koleksiyonları incelediğimizde, aslında koleksiyondaki en genç otomobilin bile 30 yaşından çok daha yaşlı olduğunu görüyoruz. Bir AVM’nin garajındaki bir katı klasik otomobilleri için kapatan Fırat Çapalar’ın koleksiyonunda ise 80 adet koleksiyon parçası yer alıyor. Çapalar bu otomobilleri dönem filmleri, diziler, özel organizasyonlar için kiralıyor. Kimbilir, Çapalar’ın koleksiyonunda bundan 30 yıl sonra belki de bir Maserati Levante ya da Seat Ateca da yer alabilir pekala.
Bu ayın diğer konuları arasında yine Test ve Sürüş İzlenimleri önemli yer tutuyor. Sürüş izlenimleri arasında, Türkiye pazarına yeni giren Lexus’un GS ve RC modelleri var. Ayrıca yenilenen BMW X1’i Avusturya Alp’lerinin karlı koşullarında denedik. Kia Sportage da yine ülkemizde pazara geçen ay verilen önemli modellerden. Sportage’ı da çivili lastiklerle, buz pateni üzerinde görüntüledik. Volvo’nun amiral gemisi XC 90 da sürüş izlenim haberlerimiz arasında yer alıyor. Porsche’nin kompakt SUV’u Macan’ı ise Canon EuroAsia ürün uzmanı Mert Gündoğdu özel olarak görüntüledi. Bir diğer sürüş izlenimi aracımız ise Yılın Otomobili seçilen Opel Astra.
Test bölümümüzde de 3 önemli model yer alıyor. Sadece fotoğraflarıyla bile kalbimizde çarpıntı yaratan sarı renkli Ford Mustang’i ve Land Rover’ın kompakt SUV’u Discovery Sport’u İzmit Körfez Pisti’nde test ölçümüne tabi tuttuk. Test ölçümlerimizi Racelogic marka Driftbox cihazı ile yapmaya başladık. Dünya otomotiv endüstrisinin ve yan sanayisinin de kabul ettiği bir ölçüm cihazı olan Driftbox daha pratik ve hassas performans ölçüm sonuçları sağlıyor.
Dergimizdeki önemli bir yeri de, yaz lastiklerine ayırdık. Lastik değişimi yapacağımız bahar aylarında, yeni yaz lastik modellerindeki gelişmeleri dosyamızdan takip edebilirsiniz.
Hırant Kasapoğlu / hkasapoglu@doganburda.com
GÜNCEL
CENEVRE’NİN KLASİK ADAYLARI
Alfa Romeo Giulia; Kia Niro; Lexus LC 500h; Toyota C-HR; Maserati Levante; VW T-Cross; Renault Scenic; Lamborghini Centenario; Borgward SUV; Abarth 124 Spider; Seat Ateca; Skoda Vision S; Aston Martin DB11; Porsche 911 R; DS E-Tense; Hyundai Ioniq; Mercedes C Serisi Cabrio; Bugatti Chiron; Audi Q2; Opel GT
SÜRÜŞ İZLENİMİ
LEXUS GS ve RS
Lüks Japon Türkiye’ye güçlü geldi
BMW X1
Artık gerçek bir “BMW”
KIA SPORTAGE
Her şey olması gerektiği gibi
VOLVO XC90
Premium SUV’da kuzeyli imza
PORSCHE MACAN
Macan ile farklı tatlar
OPEL ASTRA
Beklenen birliktelik
DOSYA
LASTİK
Yaz lastiğine geçiş zamanı geldi
TEST
FORD MUSTANG
Karşınızda Yeni Ford Mustang
LAND ROVER DISCOVERY SPORT
Her daim beyefendi
PORSCHE BOXSTER SPYDER
Maksimum Porsche hissi
KARŞILAŞTIRMA
KÜÇÜK SUV’LAR
Japonlar Mokka’ya saldırıyor
RÖPORTAJ
FIRAT ÇAPALAR
AVM’deki klasikler
MOTORSPORLARI
DÜNYA RALLIKROS
Sebastien Loeb yeniden sahnede
YARIŞ SEZONU
TOSFED sezonu karting ve off-road’la açtı
MOTOSİKLER
CAN-AM MAVERICK
Arazide UTV keyfi
MAGAZİN
340 Devlerin numarası
TEKNOLOJİ
SUBARU SİMETRİK AWD
Güvenlik için sürekli 4×4 emrinizde
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