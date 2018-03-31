Auto SHOW Nisan Sayısı

Subaru, tamamen yeni olan Subaru XV’in tanıtımını İsviçre’de yapacak. 7-19 Mart 2017’de İsviçre’de düzenlenecek olan 87. Cenevre Uluslararası Motor Show’da “Dünya çapında bir ilk olacağını” açıklayan edenFHI Başkanı ve CEO’su Yasuyuki Yoshinaga, aracı 7 Mart günü tanıtacaklarını belirtti. Yeni Subaru XV ile ilgili verilen bilgiler arasında, firmanın ünlü simetrik dört çeker sistemi kullanacağı ve kompakt […]