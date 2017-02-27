AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2017 YILI OCAK AYINDA %9,8 ARTTI.

Servis Noktaları 10 Günde 15 Bin Euromaster Kış Lastiği Sattı! Zorlu kış şartlarında araçların en güvenilir biçimde yol alabilmesini sağlayan kış lastiklerine olan talep arttı. Michelin Grubu çatısı altında profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster servis noktaları, Ocak ayının başından itibaren 10 günlük sürede yaklaşık 15 bin adet kış lastiği sattı. Sürücüler için […]