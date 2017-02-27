AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2017 YILI OCAK AYINDA %9,8 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2017 yılı Ocak ayında %9,8 arttı ve 1.382.948 adet seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılının aynı ayında toplam 1.259.488 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ocak ayında %2,9 ile İsviçre’de ve %2 ile İrlanda’da düşüş yaşandı. 2017 yılının aynı ayında satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Hollanda ve Letonya %24,7, Hırvatistan %18,8, Çek Cumhuriyeti %17,9 oranlarıyla yer aldı. 2017 yılı Ocak ayında Türkiye, %7,1 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 10. ülke konumunda yer aldı. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2017 yılı Ocak ayında 2016 yılının aynı ayına göre %10,1 arttı ve toplam 1.203.958 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2016 yılında 1.093.878 adet satış gerçekleşmişti.
AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla %3,7 ile İsviçre’de, %1,8 ile İrlanda’da ve %1,2 ile Slovakya’da görüldü. 2017 yılı Ocak ayında, 2016 yılı Ocak ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar ise sırasıyla; Letonya %32,7, Hollanda %27,1 ve Hırvatistan %23,6 oranlarıyla yer aldı. 2017 yılı Ocak ayında Türkiye, %9,98 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 11. oldu.
AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2017 yılı Ocak ayında %9 arttı ve 147.269 adede yükseldi. 2016 yılı aynı döneminde 135.057 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ocak ayında en fazla düşüş %22,1 ile Letonya, %8 ile Macaristan, %6,1 ile Danimarka, %3,2 ile Polonya ve Romanya, %2,9 ile İrlanda ve %2,4 ile Slovakya’da yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; İspanya %31,5, İsveç %27,9 ve Lüksemburg %26,8 oranlarıyla yer aldı. 2017 yılı Ocak ayında Türkiye, %2,98 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6. sırada yer aldı.
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