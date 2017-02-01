BMW 5 Serisi Touring hazır

SEAT, bugüne kadar üretilen “en iyi Ibiza” olarak tanımladığı başarılı modelinin beşinci neslini tanıttı. Daha kompakt hale gelen ve yeni dış görüntüsüyle sportif bir görünüm kazanan Yeni Ibiza, ferah iç tasarımıyla da daha konforlu bir sürüş sunuyor. En yeni teknolojiyle geliştirilen Yeni SEAT Ibiza, ilk kez Mart ayında Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkacak. SEAT, […]