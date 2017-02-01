AutoShow
Ana Sayfa  |  HABER  |  BMW 5 Serisi Touring hazır
1 Şubat 2017  

BMW 5 Serisi Touring hazır

Yenilenen BMW 5 Serisi’nin station versiyonu Touring, Haziran ayında piyasaya çıkacak. G30 fabrika koduyla üretilecek olan station 5 Serisi, yine 2017 yılı içinde piyasaya çıkacak olan station Audi A6’nın aksine, tam otonom sürüş yeteneğine sahip olmayacak: Çok sayıda asistan sisteme rağmen sadece yarı otonom sürüş özelliği sunacak. Üst sınıfın olmazsa olmazı olan bağlanabilirlik konusunda ise yeni BMW, günümüzün en yüksek standartlarına sahip olacak. Tasarımında hafif değişiklikler olan ve ağabeyi 7 Serisi’ne benzeyen yeni otomobil, 3 cm artan uzunluğu (4.94 m) sayesinde daha geniş bir iç mekan sunacak.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.