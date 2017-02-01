BMW 5 Serisi Touring hazır

Yenilenen BMW 5 Serisi’nin station versiyonu Touring, Haziran ayında piyasaya çıkacak. G30 fabrika koduyla üretilecek olan station 5 Serisi, yine 2017 yılı içinde piyasaya çıkacak olan station Audi A6’nın aksine, tam otonom sürüş yeteneğine sahip olmayacak: Çok sayıda asistan sisteme rağmen sadece yarı otonom sürüş özelliği sunacak. Üst sınıfın olmazsa olmazı olan bağlanabilirlik konusunda ise yeni BMW, günümüzün en yüksek standartlarına sahip olacak. Tasarımında hafif değişiklikler olan ve ağabeyi 7 Serisi’ne benzeyen yeni otomobil, 3 cm artan uzunluğu (4.94 m) sayesinde daha geniş bir iç mekan sunacak.
İyi Dersler Şoför Amca
Michelin, İyi Dersler Şoför Amca projesi ile 15 bin servis şoförüne eğitim verildi Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları tarafından ‘Trafikte Sorumluluk Hareketi’ kapsamında gerçekleştirilen “İyi Dersler Şoför Amca” projesi, 2015 yılındaki çalışmalarını tamamlayarak toplamda 2 yılda 15 bini aşkın servis şoförü […]
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