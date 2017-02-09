BMW M760Li xDrive

2014’te Pekin ve Paris fuarlarının yıldızı olan bu ikiliyi, yani Peugeot Quartz ve Exalt’ı bu kez kullanma fırsatı bulduk. Peugeot’nun bu iki konsepti kesinlikle çok hoşuma gitmişti ama görünüm konusunda sürüşten çok daha iyi olduklarını da biliyordum. Ancak Peugeot’nun geleceğini yansıtan bu modellerinin renklerini değiştirip, daha gerçekçi motorlarla donatıp yollara çıkaracağını bilmiyordum. Artık Quartz’ta, 2014 […]