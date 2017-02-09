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9 Şubat 2017  

BMW M760Li xDrive

Bavyeralı üretici BMW, performans ve yüksek seviyede konforun bir sentezi olan yeni yıldızı M760Li xDrive modelini tanıttı. BMW markasının sedan formundaki amiral gemisi olan 7 Serisi’nin top modeli olan M760Li xDrive, 12 silindirli, TwinPower teknolojili, M Performance serisi benzinli motorla donatılmış. 6,6 lt hacimli bu devasa motor 610 HP gücü ve 800 NM’ye ulaşan torkuyla, boyu uzatılmış 7 Serisi’ni 3,7 sn’de 100 km/s’e hızlandırıyor. Opsiyonel olarak sunulan M Driver’s paketi satın alındığında ise 250 km/s hız limitini kaldırmak mümkün oluyor. Bu durumda araç 305 km/s hıza ulaşabiliyor. Dört tekerlekten çekiş sistemi xDrive, sürüş dinamiği, güvenlik ve konforu artırırken, sürüş asistan sistemleri de kullanıcıların işini yavaş yavaş elinden almaya hazırlanıyor. Ayrıca iç mekandaki dokunmatik panel ve sezgisel kontroller de kokpit tasarımında yeni bir çağın habercisi. Aracın dış tasarım detayları ise dinamizm ve performansın ipuçlarını veriyor.

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