BMW M760Li xDrive

Bavyeralı üretici BMW, performans ve yüksek seviyede konforun bir sentezi olan yeni yıldızı M760Li xDrive modelini tanıttı. BMW markasının sedan formundaki amiral gemisi olan 7 Serisi’nin top modeli olan M760Li xDrive, 12 silindirli, TwinPower teknolojili, M Performance serisi benzinli motorla donatılmış. 6,6 lt hacimli bu devasa motor 610 HP gücü ve 800 NM’ye ulaşan torkuyla, boyu uzatılmış 7 Serisi’ni 3,7 sn’de 100 km/s’e hızlandırıyor. Opsiyonel olarak sunulan M Driver’s paketi satın alındığında ise 250 km/s hız limitini kaldırmak mümkün oluyor. Bu durumda araç 305 km/s hıza ulaşabiliyor. Dört tekerlekten çekiş sistemi xDrive, sürüş dinamiği, güvenlik ve konforu artırırken, sürüş asistan sistemleri de kullanıcıların işini yavaş yavaş elinden almaya hazırlanıyor. Ayrıca iç mekandaki dokunmatik panel ve sezgisel kontroller de kokpit tasarımında yeni bir çağın habercisi. Aracın dış tasarım detayları ise dinamizm ve performansın ipuçlarını veriyor.
Peugeot Quartz ve Exalt
2014’te Pekin ve Paris fuarlarının yıldızı olan bu ikiliyi, yani Peugeot Quartz ve Exalt’ı bu kez kullanma fırsatı bulduk. Peugeot’nun bu iki konsepti kesinlikle çok hoşuma gitmişti ama görünüm konusunda sürüşten çok daha iyi olduklarını da biliyordum. Ancak Peugeot’nun geleceğini yansıtan bu modellerinin renklerini değiştirip, daha gerçekçi motorlarla donatıp yollara çıkaracağını bilmiyordum. Artık Quartz’ta, 2014 […]
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