BMW, vergi avantajı için Amerika’da otomobil üretebilir

BMW, ABD-Spartanburg’daki crossover tesislerinde, bazı otomobil modellerinin üretimini de yapabilir. Bu olasılığın nedeni ise yeni Başkan Trump’ın ithal otomobillere uygulayacağını söylediği yüksek vergi dilimleri. Yıllık CAR Sempozyumu’nda konuşan BMW CEO’su Harald Krueger, vergi artışından en çok etkilenecek modellerden biri olan 5 Serisi’ni Spartanburg’da da üretebileceklerini ve fabrikanın bunun için gereken esnekliğe sahip olduğunu söyledi. BMW, San Luis Potosi-Meksika’da yeni bir fabrika açacağını söyledikten sonra Başkan Trump’ın hedefine girmişti: “BMW bunun için para ve kaynak harcamasın. ABD pazarı için Meksika’da üretim yapmayı ve bunları ülkemde yüzde 35’lik ithalat vergisi olmadan satabilmeyi unutsun.”
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