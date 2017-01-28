BP ve Castrol, 20 yıl sonra yeniden Formula One’da

2-16 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Dakar 2016, bu yıl Arjantin-Bolivya güzergahında gerçekleşiyor. İki hafta süren bu sert doğa macerasında ekipler motosiklet, otomobil ve kamyon kategorilerinde yarışıyor. Dakar Rallisi’nin katılımcılarından Peugeot ise, 2008DKR16 isimli özel olarak hazırlanmış aracıyla bu yıl da iddialı. 7 Ocak’ta gerçekleştirilen etapta ise 2008DKR ile Peugeot, Sebastien Loeb, Carlos Sainz ve Stephane […]