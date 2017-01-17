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17 Ocak 2017  

Brisa’da ustalara anlık destek

Brisa, HaynesPro B.V’nin geliştirdiği sistem aracılığıyla, Otopratik ve Propratik servis noktalarında araç bakımı ve tamiri için mekanikerlere ve teknisyenlere anlık destek sağlamaya başladı. Ustalar için özel olarak Türkçe tabanlı geliştirilen yazılım, binek, hafif ticari ve ağır ticari araç gruplarının tamamını kapsıyor. Orijinal ekipman üretici içerikleri referans alınarak oluşturulan program araç bakım ve onarımında karşılaşılan zorlu işlemleri adım adım, şemalar ile beraber ve Türkçe olarak anlaşılır bir şekilde aktarıyor, internet üzerinden çevrimiçi çalışıyor ve herhangi bir güncellemeye gerek kalmadan hizmet sağlıyor.

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