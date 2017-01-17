Brisa’da ustalara anlık destek

Bentley, Bentayga “First Edition’ı tanıttı. Araçtan sadece 608 adet üretilecek. Özel detayları ve eşsiz bileşenleri ile göz alıcı teknik özellikler, Bentayga’nın tüm yeteneklerini gözler önüne seriyor. First Edition’ın eşsiz tasarımı, Union Jack arması, aydınlatmalı kapı basamakları ve 22 inç siyah renkte ve cilalı jantları içeriyor. Modelin ayrıcalıklı yapısı, sadece on dış renk seçeneği sunularak vurgulanıyor. […]