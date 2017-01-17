Brisa’da ustalara anlık destek

Brisa, HaynesPro B.V’nin geliştirdiği sistem aracılığıyla, Otopratik ve Propratik servis noktalarında araç bakımı ve tamiri için mekanikerlere ve teknisyenlere anlık destek sağlamaya başladı. Ustalar için özel olarak Türkçe tabanlı geliştirilen yazılım, binek, hafif ticari ve ağır ticari araç gruplarının tamamını kapsıyor. Orijinal ekipman üretici içerikleri referans alınarak oluşturulan program araç bakım ve onarımında karşılaşılan zorlu işlemleri adım adım, şemalar ile beraber ve Türkçe olarak anlaşılır bir şekilde aktarıyor, internet üzerinden çevrimiçi çalışıyor ve herhangi bir güncellemeye gerek kalmadan hizmet sağlıyor.
Bentley’den tanıtım
Bentley, Bentayga “First Edition’ı tanıttı. Araçtan sadece 608 adet üretilecek. Özel detayları ve eşsiz bileşenleri ile göz alıcı teknik özellikler, Bentayga’nın tüm yeteneklerini gözler önüne seriyor. First Edition’ın eşsiz tasarımı, Union Jack arması, aydınlatmalı kapı basamakları ve 22 inç siyah renkte ve cilalı jantları içeriyor. Modelin ayrıcalıklı yapısı, sadece on dış renk seçeneği sunularak vurgulanıyor. […]
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