Cabrio G Serisi: Maybach G 650 Landaulet

Ford’un kompakt SUV temsilcisi Kuga dört yıllık bir süreden sonra makyajlanıp tazelendi. 2017 de satışa sunulacak olan Kuga’da yeniden tasarlanan ön farlar, stoplar ve diğer modellerde yer alan yeni radyatör ızgarası bulunuyor. Yayaları daha iyi koruması adına ön kaputta elden geçirildi. İç mekanda düğme karmaşasına son verilirken elektrikli el freni ve ısıtma özelliğine sahip direksiyon […]