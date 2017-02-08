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8 Şubat 2017  

Cabrio G Serisi: Maybach G 650 Landaulet

Mercedes G Serisi Cabrio’nun fotoğrafları internet ortamına sızdı. Maybach G 650 Landaulet adlı araca Landault ismi, sadece arka kısmının üstünün açılabilir olması nedeniyle verilmiş. Maybach G 650 Landaulet’de, G65 AMG’nin 630 HP güç üreten çift turbolu V12 motoru kullanılacak. G500 4×4’ün uzun şasili versiyonu üzerine geliştirilen G 650, sunacağı abartılı lüksün yanında 630 HP ile arazinin güç krallarından biri olmaya da aday. Bu yıl içinde piyasaya çıkması beklenen yeni süper G Serisi’nin Almanya fiyatları 300 bin Euro seviyesinden başlayacak

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