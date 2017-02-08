Cabrio G Serisi: Maybach G 650 Landaulet

Mercedes G Serisi Cabrio’nun fotoğrafları internet ortamına sızdı. Maybach G 650 Landaulet adlı araca Landault ismi, sadece arka kısmının üstünün açılabilir olması nedeniyle verilmiş. Maybach G 650 Landaulet’de, G65 AMG’nin 630 HP güç üreten çift turbolu V12 motoru kullanılacak. G500 4×4’ün uzun şasili versiyonu üzerine geliştirilen G 650, sunacağı abartılı lüksün yanında 630 HP ile arazinin güç krallarından biri olmaya da aday. Bu yıl içinde piyasaya çıkması beklenen yeni süper G Serisi’nin Almanya fiyatları 300 bin Euro seviyesinden başlayacak
Ford Kuga’ya makyaj
Ford’un kompakt SUV temsilcisi Kuga dört yıllık bir süreden sonra makyajlanıp tazelendi. 2017 de satışa sunulacak olan Kuga’da yeniden tasarlanan ön farlar, stoplar ve diğer modellerde yer alan yeni radyatör ızgarası bulunuyor. Yayaları daha iyi koruması adına ön kaputta elden geçirildi. İç mekanda düğme karmaşasına son verilirken elektrikli el freni ve ısıtma özelliğine sahip direksiyon […]
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