Çevreci sporcu: BMW i8

BMW’nin elektrikli sporcusu i8, sakin kullanıldığında düşük tüketim, hızlı kullanıldığında ise yüksek performans sunabiliyor. Fotoğraflar: Doruk SEYMEN
BMW, 2014 yılı sonunda tanıttığı Plug-in hibrit sporcusu i8’i, 2017 sonunda daha da iyileştirdi ve geliştirdi. Geçen yılki Los Angeles fuarında hem bu geliştirilmiş model, hem de i8’in roadster versiyonu tanıtıldı. Biz de yeni i8’i beklerken, mevcut modeli Borusan Otomotiv Motorsport takımının genç şampiyon pilotu Ali Türkkan’la birlikte kullandık. 2017 Türkiye Pist Şampiyonu Ali Türkkan bu kez performans için değil, tutumluluk için bu çevreci sporcunun direksiyonuna geçti.
Tamamen kompozit ve hafif malzemelerle üretilen BMW i8’de, 1,5 lt hacimli 3 silindirli, turbo benzinli motora, ayrıca bir elektrik motoru eşlik ediyor. Ön aksa yerleştirilen elektrik motoru 136 HP’lik güç üretiyor. Arka aksta yer alan 1,5 lt’lik turbo benzinli motor ise 231 HP gücünde. İki motorun birleşiminden ise 362 HP’lik sistem gücüne ulaşılıyor. Bu güç sayesinde i8, 0-100 km/s hızlanmayı 4,4 sn’de tamamlayabiliyor. Ön ve arka akstaki çekiş sayesinde i8, dört tekerlekten çekiş sisteminin güvenliğini sunabiliyor, virajlarda ise optimum çekişi sağlayabilmek için tekerlekler arasında gerekli tork dağılımını yapabiliyor. Plug-in Hybrid teknolojisine sahip olan i8’de elektrik bataryaları ev şarj cihazından 2,5 saatte doldurulabiliyor. Hibrid teknolojisi tüketimin minimize edilmesine yardımcı oluyor. Sadece bataryalardaki elektrik gücünü kullanarak 35 km elektrikli menzil sağlamak mümkün. Benzin deposuyla birlikte toplam menzil ise 600 km’ye ulaşıyor.
Ali Türkkan motorsporlarına kartingle başladı
Bu çevreci sporcu hakkındaki sürüş izlenimi yorumlarını almak için mikrofonumuzu, aracı 400 km’lik güzergahta test eden Ali Türkkan’a uzatıyoruz. Ama önce Ali Türkkan’ın yarış kariyeri hakkında bilgiler alıyoruz. Ali yarış kariyerini şu sözleriyle anlatıyor; “Motorsporlarına 6 yaşımda, karting ile başladım. 2006’daki ‘25 Küçük Adam’ projesi ileriki yıllar için pilot yetiştirmeyi amaçlayan ve o günün federasyonu tarafından organize edilen önemli bir projeydi. Ben de seçilen ilk 25 sporcudan birisiydim.
Uzun yıllar karting yaptıktan sonra kartingi bırakmadan 2015 yılında otomobil de kullanmaya başladım ve aynı sezon V2 Challenge ve V1 Challenge şampiyonalarına katıldım.
Daha sonra 2016 yılında dünyanın en önemli pilotlarının start aldığı Fia World Rallycross Championship’te en genç ve tek Türk pilot olarak yarıştım. Aynı zamanda 2016 yılında Prokart Türkiye birincisi oldum”.
Geçen yılın Türkiye Pist Şampiyonu
Ali’ye Türkiye Pist Şampiyon olduğu 2017 sezonunu da soruyoruz; Ali şözlerine şöyle devam ediyor; ”2017 yılı sportif hayatımda birçok yeniliğe açılan pencere oldu. Federasyon başkanımız Serkan Yazıcı’nın daveti ile 2017 Türkiye Şampiyonlar Şampiyonası’nda yarışma fırsatı buldum ve hem eleme turlarında, hem final turlarında en hızlı tur zamanlarına imza atarak yarı finalist oldum. Daha sonra başkanımız tecrübe edinmem için V1 Challenge’de yarışmamı istedi. Ancak en büyük değişiklik 2017 sezonunda Borusan Otomotiv Motorsport gibi büyük ve tecrübeli bir takımın beni bünyesine alması ve böylece profesyonel kariyerime ilk adımımı atmam oldu.
Ben de bana gösterilen bu güven ve ilgiye layık olmak için elimden geleni yapıp V1 Challenge ve Türkiye Pist Şampiyonası olmak üzere 2017 sezonunda start aldığım tüm yarışlardaki sıralama turlarında en hızlı tur zamanlarına imza atarak, yine start aldığım 22 yarışın 13’ünü birincilik ile tamamlayarak sezonu Türkiye Pist Şampiyonası Süper Grup Şampiyonu ve V1 Challenge birincisi olarak tamamladım.”
BOM’un en genç pilotu
Ali Türkkan’a, takımı Borusan Otomotiv Motorsport ve pistte kullandığı BMW yarış aracı ile ilgili neler düşündüğünü soruyoruz. Ali bu sorumuza şöyle cevap veriyor; “Daha ilk test sürüşlerinde, ne kadar profesyonel bir takımın içinde olduğumu ve bana ne kadar safkan bir yarış otomobili emanet edildiğini anladım. Bundan sonrası son derece ciddi ve kurumsal ilerlemeye başladı. İlk yarış tüm hazırlıklarımız tamam olmasına ve sıralama turlarında en iyi tur zamanını yapmama rağmen otomobil sporlarının değişmez kuralı olan “motor sporlarında mekanik her sürprize hazır ol’’ devreye girdi ve debriyajda oluşan parça odaklı bir arıza sebebiyle günün her iki startını da alamadım.
Tüm takım olarak farkındaydık ki artık sezon içinde başka puan kaybına toleransımız yoktu.
Kalan tüm yarışlara da takım, BMW 320 Si’ı her zaman oluğu gibi büyük bir titizlikle hazırlayıp, ben de aldığım her startta, döndüğüm her virajda otomobili heyecan ile değil aklımla kullanınca, 2017 sezonu bize start aldığımız tüm yarışların Pole pozisyonlarını, beraberinde pist rekorlarını ve harika bir şampiyonluğu getirdi.
Ortalama 5 lt/100 km tükettik
Ali’ye İstanbul-Bursa-İstanbul rotasında, 400 km boyunca, ilk kez kullanma fırsatı bulduğu Plug-in Hybrid teknolojili BMW i8 hakkındaki görüşlerini ve sürüş izlenimi değerlendirmelerini de soruyoruz. Ali Türkkan, i8 sürüş izlenimleri hakkında şunları söylüyor; “Öncelikle kullandığım tüm BMW modellerinde markanın sporcu ve rekabetçi ruhunu hissettiğimi söylemem gerek. BMW i8 ise başlı başına bir fenomen. Fütüristik tasarımı, son derece güçlü bir hibrit kombinasyonu ve en önemlisi çevre dostu bir araç. Günlük kullanımda kullanıcısına inanılmaz bir yakıt ekonomisi sağlarken, performans talebinize de dilediğiniz her an cevap vermeye hazır bekliyor.
Yaptığımız test sürüşüne elektrik bataryaları yarım dolu olarak çıkmamıza rağmen, ekonomik kullanımda 5 lt/100 km’lik tüketim ortalamasına ulaştık.
Ayrıca tüm BMW modellerinde olduğu gibi, i8 de özgün tasarımı ile ayrı bir prestij sunmakta.”
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