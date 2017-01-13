Chrysler’e egzoz manipülasyonu iddiası

Amerikan Çevre Kurum EPA’dan ikinci egzoz gazı manipülasyonu iddiası: Fiat Chrysler‘in ABD’de 100 binden fazla dizel aracın egzoz değerlerini değiştirdiğini iddia etti. VW’nin ardından Fiat Chrysler de emisyon değerleri nedeniyle devlet kurumlarının hedefi haline geldi. EPA tarafından 12 Ocak tarihinde yapılan şikayete göre egzoz emisyonları yazılımlarda yapılan müdahalerle manipüle edilen araçların çoğunu pikap ve SUV‘lar oluşturuyor. Fiat ise bu iddiaları reddediyor.
Audi Q8 Concept
SUV Coupe trendi Audi’nin Detroit’teki standında devam ediyor. Seri üretime çok yakın olan Q8 konseptini tanıtan Audi, bu aracı BMW X6 ve Mercedes GLE Coupe gibi premium Alman rakiplerinin karşısına çıkartmak istiyor. Q8 Concept, büyük boy bir SUV’un iç mekan genişliği ve kullanışlılığını, bir Coupe’nin şık tasarımıyla buluşturuyor. Q8’deki birçok tasarım elemanı, 1980’lerin efsane otomobili […]
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