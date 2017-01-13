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13 Ocak 2017  

Chrysler’e egzoz manipülasyonu iddiası

Amerikan Çevre Kurum EPA’dan ikinci egzoz gazı manipülasyonu iddiası: Fiat Chrysler‘in ABD’de 100 binden fazla dizel aracın egzoz değerlerini değiştirdiğini iddia etti. VW’nin ardından Fiat Chrysler de emisyon değerleri nedeniyle devlet kurumlarının hedefi haline geldi. EPA tarafından 12 Ocak tarihinde yapılan şikayete göre egzoz emisyonları yazılımlarda yapılan müdahalerle manipüle edilen araçların çoğunu pikap ve SUV‘lar oluşturuyor. Fiat ise bu iddiaları reddediyor. 

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