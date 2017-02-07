Tiguan’a kelepir fiyata Porsche görünümlü rakip… Çin’in yeni otomobil markası Lynk & Co’nun iddialı projesi 2018’de hayata geçecek.
Uzak Doğu’dan Avrupa’ya yeni bir otomobil markası geliyor. Ancak bu firmanın adı, motor yağı ve sac yerine moda markası gibi hissettiriyor: Lynk & Co. Ana firma Geely’nin markası olan Lynk & Co, İsveçli Volvo ile de akraba. Tiguan’a rakip olacak ilk modelin adı da marka ismi gibi, en azından bir otomobil için iddialı olmaktan bayağı uzak: 01.
Her zaman olduğu gibi bu yeni projenin de vaatleri çok fazla: “İyi donanımlı bir Tiguan’ın Almanya fiyatı yaklaşık 42 bin Euro civarında. Bununla karşılaştırılabilir bir 01 ise 24 bin Euro civarında bir bedelle satılacak. Bunun sözünü veriyoruz…” Evet, bu sözler, bir zamanlar BMW, Opel ve Jaguar’da da görev yapmış olan Carl-Peter Forster’e ait.
Eğer bu iddia gerçek olursa, rahatlıkla “Çin’in asıl atağı şimdi başladı” diyebiliriz.
Gelelim 01’e… Porsche Macan’dan esinlenildiği açık olan Lynk, hem göze hoş görünüyor hem de yeterince özgün bir tarza sahip. Ancak tekerleği yeniden keşfettiği de söylenemez.
İsveç’teki geliştirme merkezinde yaratılan CMA_Matrix (aktif modül yapısı) ilk kez Volvo XC40’ta kullanılmıştı. CMA platformu önden çekişli, 4×4, plug-in hibrid ve tam elektrikli motor konseptlerinin kullanılmasına izin veriyor. 48 Volt’luk ikinci elektrik ağıyla yumuşak hibrid sistem, 30 kW’lık elektrikli güç üretiyor. Plug-in hibridde ise bu rakam 55 kW olacak. Volvo’nun 3 silindirli 180 HP’lik güçlü benzinli motoruyla birlikte plug-in hibrid, 250 HP sistem gücü sunacak.
Volvo Başkanı Hakan Samuelson ile birlikte çalışan eski Opel yöneticisi Alain Visser ise içten yanmalı motor seçeneği sunmamalarının da mümkün olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Buna rağmen ilk Lynk, Avrupa’da yıllık 100 bin adet satış rakamı elde edecek. Orta vadede global hedefimiz ise 800 bin adet”. Araçların satışları, internet üzerinden direkt pazarlama ve sabit fiyatlarla yapılacak, sadece Almanya’da 100 adet destek noktası ve Pop-up market açılacak, bakımlar ise Volvo servis ağı tarafından yapılacak. Her modelde farklı donanım paketlerine de sahip 10 versiyon olacak ve opsiyon listesi olmayacak.
Düşük maliyetler nedeniyle araçların üretimleri Çin’de yapılacak. Lynk’de kimse küçük düşünmüyor: 5 yıllık plana göre 9 farklı model üretilecek ve Lynk & Co’nun elektrikli otomobilleri özgün tasarımlara sahip olacak. Daha küçük CMA’ları kullanan modellerde ise farklı türevlerin üretilmesi de planlanıyor: SUV-coupe, sedan, hatchback ve 2019 itibariyle tam elektrikli modeller…
Bunlar kesinlikle çok önemli vaatler… Galiba Çin gerçekten yükselecek.
SONUÇ:
Yeni marka, yeni şans? Lynk & Co, güvenilir ve sağlam Volvo teknolojilerini, maliyet azaltan üretim ve pazarlama teknikleriyle harmanlıyor. Ancak yeni modelin, yepyeni yollar izlediğini söyleyemeyiz.
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