Citigo elektriklenecek

Opel Satış ve Satış Sonrası’ndan sorumlu Grubu Başkan Yardımcısı Peter Christian Kuspert, bir açıklama yaparak “2015 ürün saldırısı sayesinde 2011 yılından bu yana Opel için en iyi yıl oldu. Biz hacim ve pazar payımızı artırdık ve 2016 yılında bu başarıyı devam ettirmenin mümkün olduğu konusunda iyimserim” dedi. Son dört yılın en iyi satışını 1.1 milyon […]