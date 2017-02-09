Citroen C-Aircross Concept

Fransız üretici Citroen, 7 Mart’ta kapılarını açacak olan Cenevre Fuarı’nda sergileyeceği C-Aircross konseptinin ilk bilgilerini şimdiden paylaştı. C-Aircross konsepti, kompakt SUV sınıfına yeni bir yorum getiriyor. Yeni C3 modelinden esinlenen konsept araç tasarım ve konfor konularında fark yaratmayı hedefliyor. Yeni nesil bir kompakt SUV oranlarına sahip olan konsept (4,15 m uzunluk, 1,74 m genişlik ve 1,63 m yükseklik) markanın kendine özgü tasarım anlayışıyla farklılaşmayı beceriyor. İç mekanda ise tarz sahibi ve teknolojik bir tasarıma yer verilmiş. Geniş koltuklar, bolca cam, aydınlık iç mekan, kokpitte çokça depolama alanı ve en yeni bağlantılı sürüş teknolojileri C-Aircross’un cazibesini artırıyor. Aracın off-road koşullarındaki sürüş yetenekleri ise, 5 farklı sürüş modu bulunan Grip-Control tarafından güvence altına alınmış.
Sayılarla yeni Ford GT
Yeni GT’yi uzun zamandır basında görsek de kesin teknik özellikleri açıklanmamıştı. Bu tavrından vazgeçen Ford’un yaptığı açıklamaya göre yeni GT’nin 3.5 lt’lik EcoBoost motoru 656 HP güç ve 745 Nm tork üretiyor. Bu da 348 km/s’lik maksimum hız için yeterli. 4.76 m uzunluğa ve 2.24 m genişliğe (aynalar dahil) sahip olan bu süper sporcunun kuru […]
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