Citroen C-Aircross Concept

Yeni GT’yi uzun zamandır basında görsek de kesin teknik özellikleri açıklanmamıştı. Bu tavrından vazgeçen Ford’un yaptığı açıklamaya göre yeni GT’nin 3.5 lt’lik EcoBoost motoru 656 HP güç ve 745 Nm tork üretiyor. Bu da 348 km/s’lik maksimum hız için yeterli. 4.76 m uzunluğa ve 2.24 m genişliğe (aynalar dahil) sahip olan bu süper sporcunun kuru […]