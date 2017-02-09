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9 Şubat 2017  

Citroen C-Aircross Concept

Fransız üretici Citroen, 7 Mart’ta kapılarını açacak olan Cenevre Fuarı’nda sergileyeceği C-Aircross konseptinin ilk bilgilerini şimdiden paylaştı. C-Aircross konsepti, kompakt SUV sınıfına yeni bir yorum getiriyor. Yeni C3 modelinden esinlenen konsept araç tasarım ve konfor konularında fark yaratmayı hedefliyor. Yeni nesil bir kompakt SUV oranlarına sahip olan konsept (4,15 m uzunluk, 1,74 m genişlik ve 1,63 m yükseklik) markanın kendine özgü tasarım anlayışıyla farklılaşmayı beceriyor. İç mekanda ise tarz sahibi ve teknolojik bir tasarıma yer verilmiş. Geniş koltuklar, bolca cam, aydınlık iç mekan, kokpitte çokça depolama alanı ve en yeni bağlantılı sürüş teknolojileri C-Aircross’un cazibesini artırıyor. Aracın off-road koşullarındaki sürüş yetenekleri ise, 5 farklı sürüş modu bulunan Grip-Control tarafından güvence altına alınmış.

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