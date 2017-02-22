Çok özel bir Mercedes-AMG

Mercedes ve AMG birlikteliğinin 50. Yıldönümü, çok özel bir edisyonu, firmaya katmak için bahane oldu:
AMG GT C RoadsterEdition 50
“2016, bugüne kadarki en başarılı yıl oldu. 2017 yıl dönüm yıldönümünde Mercedes-AMG için daha fazla müşteriyi daha fazla çeşit sunmak için bu ivmeyi kullanacağız. Cenevre Motor Fuarı’nda sunduğumuz yeni sürümlerimiz bu stratejimizin örnekleri olacak.”
Bu sözler, Mercedes-AMG GmbH CEO’su Tobias Moers’a ait.
Bu yeni çalışmanın son üyesi olan AMG GT C Roadster Edition 50’nin teknik verileri ise özetle şöyle:
İkiz turboşarjer ve direkt enjeksiyonlu 4.0 litrelik V8 motor
Güç: 410 kW (557 hp)
Max. 1900-5750 rpm’de 680 Nm tork
Şanzıman AMG SPEEDSHIFT DCT 7 vitesli çift kavramalı şanzıman
Birleşik CO2 emisyonları 259 g / km
Verimlilik sınıfı G
Ağırlık (DIN / EC) 1660 kg * / 1735 kg **
Hızlanma 0-100 km/s 3.7 saniye
En yüksek hız 313 km/s
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