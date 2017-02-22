Çok özel bir Mercedes-AMG

OPEL yetkilileri, firmanın GM tarafından PSA (Peugeot Société Anonyme’) firmasına satışına yönelik haberlerden sonra, aşağıdaki açıklamayı yaptılar 2012 yılından günümüze General Motors ve PSA Avrupa’da iki taraf için de kazançlı üç proje yürütüyor. Yaratılan sinerji kapsamında General Motors ve PSA dönem dönem işbirliği alanlarını geliştirmek için görüşmeler yapıyor. General Motors ve PSA, karlılık, ve işletme […]