Daha güzel, daha akıllı

Seat markasının iddialı modeli Leon’u makyajlı haliyle yılın ilk çeyreğinden itibaren yollarda göreceğiz.
Avrupa’da en çok satan modeller arasında iyi bir yerde olan Seat Leon, ufak dokunuşlarla daha da güzelleşti ve akıllandı. Değişiklikler arasında ilk sırada, 40 mm daha genişletilen ön panjur göze çarpıyor. Böylece motorun ihtiyacı olan hava girişi artırılmış ve otomobile daha genişmiş gibi bir izlenim kazandırılmış. Far ve sis lambalarında kullanılan LED teknolojisiyle de, fark edilme ve daha çok görme özelliği kompakt sınıfta fark yaratmaya devam ediyor.
Kokpite girdiğinizde ise sizi ambiyans ışıkları karşılıyor. Bu ışıklar 8 inç boyutunda yeni LCD ekrandan ayarlanabiliyor. Müşterilerden gelen talepler doğrultusunda, ekran boyutunun büyümesi de sürücünün gözünü yoldan ayırmadan ayarları yapabilmesini sağlıyor.
Koltuklar, İtalyan Alakantra kumaşıyla giydirilmiş. Bu sayede deri olmayan, deriye benzeyen ama ondan daha dayanıklı bir malzemeyle konfor artırılmış.
Asıl yenilikler elektronik donanımda kendini gösteriyor. Passat’ta da kullanılan “sürücü asistan sistemleri” opsiyonel olarak Leon’da da yer alacak. Yaya ve trafik tanıma gibi yazılımlarla güvenlik artırılmış. Yatay ve dikey park asistanı geliştirilerek sisteme dahil edilmiş. Özellikle şehir içinde dur kalk ilerleyen trafikte “trafik yoğunluğu asistanı” ile de, 60 km/s hıza kadar araç kendi hareket ediyor ve durabiliyor. Akıllı telefonların kablosuz olarak şarj edilebileceği bir yüzey tasarlanmış ve gelen GSM sinyallerini artıran bir yazılım geliştirilmiş.
Motorlara gelince; ACT aktif silindir kapatma teknolojili 1.4 lt benzinli, 1.6 lt hacimli 90 HP gücünde dizel ve 184 HP güç üreten 2 litre hacimli motorlarla donatılmış yeni Leonlar, 2017 yılının ilk çeyreğinden itibaren yollarda olacak.
Ertuğrul BALIKÇIOĞLU / İSPANYA
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