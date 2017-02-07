Daha güzel, daha akıllı

Asıl ve gerçek roadster olarak, 20nci yüzyılın en önemli modeli Mercedes SL idi. Tüm dönemlerin rüya otomobiliydi… Şimdi tasarımı ve teknik alt yapısındaki bazı yeniliklerle yeniden rüyalardaki baş köşeye geçmek istiyor… Mercedes-Benz yeni modelinin çizgilerini SL’e ne kadar benzetmeye çalışsa da, SL’in özgün tarzı yine kendini göstermiş ve sanki AMG GT’nin büyük bir versiyonuymuş gibi […]